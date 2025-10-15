Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
D. Gaižauskas išrinktas Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininku

2025 m. spalio 15 d. 08:42
Lrytas.lt
Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininku antradienį buvo išrinktas „valstietis“ Dainius Gaižauskas.
Jo kandidatūrai komisijos nariai pritarė vienbalsiai.
Pagal Seimo statutą, komisijos pirmininko kandidatūrai dar turi pritarti Seimas.
valstiečiaiLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)Dainius Gaižauskas
