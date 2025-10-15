Orai
Lietuvos diena
Aktualijos
2025 m. spalio 15 d. 08:42
D. Gaižauskas išrinktas Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininku
2025 m. spalio 15 d. 08:42
Lrytas.lt
Seimo Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijos pirmininku antradienį buvo išrinktas „valstietis“ Dainius Gaižauskas.
Jo kandidatūrai komisijos nariai pritarė vienbalsiai.
Pagal Seimo statutą, komisijos pirmininko kandidatūrai dar turi pritarti Seimas.
valstiečiai
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
Dainius Gaižauskas
