I. Ruginienė: man Ukrainos vėliava netrukdo

„Man Ukrainos vėliava netrukdo, o kaip tik simbolizuoja drąsą, pasiryžimą ginti savo valstybę. Ukrainos vėliava Lietuvoje reiškia, kad mes teikiame visokeriopą paramą ir pagalbą šiai šaliai ir mes didžiuojamės, kad šalis nesuklupo, o toliau gina savo laisvę.
Mes žinome, kaip tas procesas atrodo, ir dėl to palaikome Ukrainą jos sunkiame kelyje“, – trečiadienį žurnalistams Vyriausybėje komentavo premjerė.
Kaip skelbta anksčiau, „Nemuno aušra“ socialiniame tinkle „Facebook“ viešai iškėlė klausimus dėl Seime kabančios Ukrainos vėliavos. Tokį klausimą kėlė ir Seimo narys Ignas Vėgėlė.
Keliamas abejones antradienį kritikavo Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, rekomendavęs „aušriečiams“ užsičiaupti. Savo ruožtu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tvirtino, kad toks parlamentarų elgesys yra artimas „penktajai kolonai“.
Anot L. Kasčiūno, norintys Seime nukabinti Ukrainos vėliavą stoja į palaikančiųjų karo nusikaltėlius gretas.
ELTA primena, kad prieš kelias savaites viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kai Kultūros ministerijoje buvo patrauktos Ukrainos vėliavos. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo padaryta vykdant žodinį tuometinio ministro „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus pavedimą.
