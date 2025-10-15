Įtakingiausiu žiniasklaidos atstovu Lietuvoje išrinktas E. Jakilaitis

Į trejetuką taip pat pateko LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė ir žurnalistas Rimvydas Valatka.
Elito atstovų vertinimu, toliau sąraše rikiuojasi žurnalistė Miliūtė, portalo „Verslo žinios“ vyriausiasis redaktorius Rolandas Barysas, žurnalistas Šarūnas Černiauskas, portalo „15min“ generalinis direktorius Tomas Balžekas ir vyriausiasis redaktorius Vaidotas Beniušis, žurnalistė Indrė Makaraitytė bei „Žinių radijo“ laidų vedėjas Aurimas Perednis.
Primenama, kad atliekant elito apklausą respondentai turi galimybę laukelyje „Kita“ įrašyti kitas asmenų kandidatūras. Tarp tokių po keletą balsų surinko Rūta Janutienė, Eglė Samoškaitė, Jonė Sąlygaitė, Augustė Lyberytė, Saulius Pilinkus.
Pagal visuomenės balsus, įtakingiausiu žiniasklaidos atstovu taip pat tapo E. Jakilaitis, o antrą ir trečią reitingo pozicijas užėmė R. Miliūtė ir R. Valatka.
Toliau įtakingiausiųjų sąraše, visuomenės vertinimu, rikiuojasi žurnalistės ir laidų vedėjos Edita Mildažytė, Rūta Mikelkevičiūtė, Rasa Tapinienė.
Septintoje ir aštuntoje vietose – po lygiai balų surinkusios žurnalistės Daiva Žeimytė-Bilienė ir Eglė Bučelytė, devinta – Nemira Pumprickaitė, o dešimtuką užbaigė Š. Černiauskas.
Naujienų portalo „Delfi“ užsakymu žurnalas „Reitingai“ šių metų liepos 14–rugsėjo 8 dienomis atliko Lietuvos elito, savo sričių ekspertų, nuomonės tyrimą. Jo metu buvo apklausti 1 096 asmenys.
Tuo metu visuomenės nuomonę bendrovė „Spinter tyrimai“ aiškinosi liepos 20–29 dienomis. Tyrimo metu iš viso buvo apklausta 1 016 respondentų nuo 18 iki 75 metų amžiaus.
„Lietuvos įtakingiausieji 2025“ – išskirtinis vienuoliktus metus „Delfi“ vykdomas projektas, kurio metu renkami įtakingiausi asmenys šalyje.
Edmundas JakilaitisDaiva Žeimytė-BilienėMonika Garbačiauskaitė - Budrienė
