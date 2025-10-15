Konferencijos „Saugumo kodas“ parodų erdvėse – nuo technikos iki realių mokymų: ką pamatys lankytojai?

Parodų zonoje bus pristatoma moderni gynybinė technika, įvairių institucijų naudojama amunicija, individualios apsaugos priemonės, komunikacijos ir reagavimo įrankiai, o taip pat – mokymų programos bei simuliacijos, leidžiančios išbandyti savo reakciją realiose situacijose.
Tai – galimybė ne tik pamatyti, bet ir paliesti, paklausti, pasimatuoti ar net patirti.
Šios erdvės atviros visiems – nuo saugumo profesionalų iki smalsių piliečių, norinčių sustiprinti savo žinias apie asmeninį, skaitmeninį ar visuomeninį saugumą. Nes saugumas šiandien – tai ne vien kariuomenė ar institucijos. Tai – mūsų visų atsakomybė, žinojimas ir pasirengimas.
Ką pamatysite?
Lietuvos kariuomenė demonstruos įvairią ginkluotę, kariuomenės naudojamas ryšių priemones ir kompiuterinę techniką. Karo policija tyrėjų ekspozicijoje rodys kriminalistines priemones, kaip pirštų antspaudų nuėmimas, įkalčių analizės įrankius, o karo medicinos tarnyba rengs pirmosios pagalbos pamokas.
Vidaus reikalų ministerijos (VRM) ekspozicijoje bus pristatoma Vidaus reikalų ministerijos mobilioji programėlė LT72 (prieinama „App Store“ ir „Google Play“ parduotuvėse) – naudingas įrankis, padedantis gyventojams pasiruošti įvairioms ekstremaliosioms situacijoms: nuo stichinių nelaimių iki branduolinės avarijos ar karinių grėsmių. Programėlėje galima rasti nuolat atnaujinamą priedangų, sirenų, evakuacijos punktų ir kolektyvinės apsaugos statinių žemėlapį, pasiruošimo žingsnių algoritmą bei žinių patikrinimo testą.
Ekspozicijos lankytojai taip pat galės išbandyti virtualios realybės akinius, leidžiančius patirti karinės grėsmės scenarijų, priedangos paiešką bei veiksmų, skirtų apsisaugoti nuo radiacinio pavojaus, simuliaciją.
ESET stende lauks galimybė konferencijos dalyviams išbandyti savo žinias interaktyviuose žaidimuose apie duomenų apsaugą ir saugų elgesį internete. „Puiki galimybė išbandyti kiberNODAS kortelių žaidimą. Įrodykite, kad žinote kibernetinio saugumo sąvokas. Rungtyniaukite tarpusavyje ir gaukite apdovanojimą. Užsukite – patirkite, pasikalbėkime, gaukite atsakymus į rūpimus klausimus ir atraskite, kiek esate pasirengę šiandienos skaitmeniniams iššūkiams“, – kviečia ESET atstovai.
Be to, laukia nemokami ekspertų patarimai – kaip atpažinti pavojus, apsisaugoti nuo sukčiavimo bei užtikrinti didesnį privatumo lygį ir naudingos rekomendacijos kasdienai – paprasti žingsniai, kurie padeda apsaugoti jūsų įrenginius ir duomenis.
Kauno klinikų Kraujo centras rengs pirmosios pagalbos mokymus. Taip pat konferencijos metu vyks kraujo donorystės akcija.
Į klausimus apie kibernetinį saugumą pasiruošę bus atsakyti „Telecentro“ atstovai.
„XKODAS“ stende pamatysite išmanias spynas, skirtas kritinei infrastruktūrai. Spynos dirba be baterijų, laidų ar interneto ir valdomos iš bet kur. Taip pat bus pristatyti raktų valdymo ir išdavimo automatai. Visa produkcija sukurta ir gaminama Suomijoje.
Konferencijos dalyviai galės paprastu ir patogiu būdu prisidėti prie paramos Ukrainai, aukodami Blue&Yellow organizacijai, specialiame terminale.
Savo veiklą pristatys ir Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų sąjunga (Birutietės).
Konferencijos „Saugumo kodas 2025“ metu „Talentator“ stende lankytojai galės išbandyti interaktyvų ekraną, kuriame pristatysime kelis mūsų kurtų mokymų pavyzdžius. Papasakosime, kaip įvairią informaciją galima skaitmenizuoti ir pateikti interaktyviai, kad ji įtrauktų, sudomintų ir būtų lengviau įsimenama. Pristatysime, kaip per interaktyvius sprendimus galima stiprinti saugumo žinias ir įgūdžius, formuoti atsakingą elgesį bei kurti saugesnę aplinką tiek darbo vietoje, tiek visuomenėje.
Ieškantiems inovatyvių sprendimų maisto srityje, naujienų pavyks rasti SUPER GARDEN stende.
UAB „Geld Baltic“ (prekės ženklai S.T.A.R.M.Y, Star Candies, Super Garden) – lietuviško kapitalo, inovatyvaus maisto gamybos įmonės. Įmonė specializuojasi liofilizacijos (džiovinimo šaltyje) srityje, vykdo bendrus mokslinius projektus kartu su Europos kosmoso agentūra, kuria ateities maistą astronautams. Šiuo metu sparčiai plečia savo asortimentą kuriant ypač ilgo galiojimo maisto rinkinių sprendimus Lietuvos kariuomenei, Lietuvos Šaulių Sąjungai, šalies spec. tarnyboms – ypatingai gausus produktų ir gaminių spektras apims tiek užkandžius, tiek vandeniu užpilamus visaverčius patiekalus.
Komplektuojant patiekalus ir maisto rinkinius, įmonė vadovaujasi NATO standartų rekomendacijomis dėl energetinės vertės bei sudedamųjų maistinių medžiagų proporcijų. Liofilizuota produkcija yra ne tik aukštos kokybės, bet ir ypatingai tinkama naudoti ekstremaliomis sąlygoms. Šiuo metu SUPER GARDEN aktyviai vysto ir adaptuoja savo produktus krizių valdymo ir civilinės saugos poreikiams – įmonė yra pasirengusi bendradarbiauti su savivaldybėmis, padeda formuoti strategines maisto atsargas, kurios būtų patikimos, efektyvios ir saugios gyventojams.
VILNIUS TECH atstovai parengė ne vieną ekspoziciją ir kvies susipažinti su naujausiomis priemonėmis, sukurtomis jų universitete.
Pamatyti, kaip pasiruošusios šalies tarnybos, bus galima ir lauko ekspozicijose, kur lauks skirtingų insitucijų atstovai su transportu bei priemonėmis. Nuo ARO rinktinės šarvuočio ir Lietuvos policijos ginkluotės, Lietuvos kariuomenės šarvuočio, motociklo bei keturračio, skirtų įvairioms taktinių užduočių situacijoms ir net vokiškos medicinos sunkvežimio.
Taip pat konferencijos lankytojų dėmesio lauks Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovai: kinologai su dviem šunimis, dresūros įranga, Aviacijos valdybos Bepiločių orlaivių skyriaus pareigūnais su dronais, kovai su ginklų ir techninių priemonių ekspozicija, Pasieniečių mokyklos atstovai ir kursantai (Ramzis) su ekspozicija, laimės ratu, Vilniaus pasienio rinktinės bendruomenės pareigūnai ir J. Kybarto pasienio užkardos pasieniečiai, kurie demonstruos keturratį ir visureigį.
Visuomenei bus pristatomas ir ESO darbinis automobilis su darbine įranga bei generatoriai, kurių poreikį patvirtino pastarųjų metų įvykiai.
„FOGO Fire protection“ parodos zonoje parodys filtro ventiliacijos sistemas priedangoms ir sprogimui atsparias duris.
O taip pat, konferencijos „Saugumo kodas“ lauko parodos zonoje dalyviai turės galimybę patys išbandyti ugnies gesintuvą, pasimatuoti ugniagesio aprangą ir apžiūrėti gelbėjimo techniką!
Kviečiame iš arčiau susipažinti su tuo, kaip kuriamas praktinis atsparumas – tiek valstybės, tiek kiekvieno iš mūsų.
„Saugumo kodas“ – tai Lrytas iniciatyva, įgyvendinama kartu su Krašto apsaugos ministerija, VILNIUS TECH, Telia ir kitais partneriais.
Pagrindiniai konferencijos partneriai – Britų taryba Lietuvoje, „Telecentras“, Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, advokatų kontora „Tegos“.
Taip pat partneriai: Ekonomikos ir inovacijų ministerija, „ESO“, Europos Parlamento biuras Lietuvoje, „Lietuvos geležinkeliai“ (LTG), „ESET“, „NRD Cyber Security“, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, draudimo bendrovė „If“, JMA centras, „Xkodas“, „Fogo Fire Protection“, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas, Lietuvos žurnalistų sąjunga, Vilniaus miesto savivaldybė bei kiti.