Kritikos susilaukę „aušriečiai“ tarsis, ką galima kalbėti partijos vardu

„Apkalbėsime, kas turi būti skelbiama į mūsų bendrą viešą erdvę, kalbant frakcijos vardu. Jeigu yra pavienių Seimo narių, kurie nori tokią temą eskaluoti, tai tegul tai daro savo erdvėje, o kur yra bendras frakcijos tinklalapis, ar tai feisbuko paskyra, turime turėti bendrą sutarimą (ką skelbti – ELTA)“, – trečiadienį Eltai komentavo Seimo vicepirmininkė D. Žebelienė.
Kaip skelbta anksčiau, „Nemuno aušra“ socialiniame tinkle „Facebook“ antradienį viešai iškėlė klausimus dėl Seime kabančios Ukrainos vėliavos.
„Suprantamas yra Ukrainos palaikymas, bet ar tikrai visur šalia savo vėliavos privalome teisiškai naudoti ir kitos valstybės vėliavą? Ką apie situaciją galime pasakyti iš teisinės pusės? Mūsų įstatymo 12 str. 2 dalis leidžia naudoti kitų valstybių vėliavas, bet tik laikinai“, – rašoma partijos „Facebook“ paskyroje.
Anot „aušrietės“ D. Žebelienės, tokiu įrašu galbūt bandyta reaguoti į Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos nario Igno Vėgėlės pareiškimus. Politikas taip pat kvestionavo – kodėl Seime, šalia Lietuvos trispalvės, kabo ukrainiečių vėliava.
„Nežinau, galbūt tikslas buvo pakomentuoti arba papildyti, taip šitas komentaras ir atsirado (...). Aš to nedaryčiau. Tikrai tos temos viešoje erdvėje neeskaluočiau. Gerbiu Ukrainos žmones ir tikrai, nepasisakau už tą, kas vakar buvo ištransliuota per bendrą mūsų tinklalapį“, – teigė politikė.
R. Puchovičius: vėliavos klausimas nėra apie Ukrainą
Opozicinės konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigė, kad „aušriečių“ keliami klausimai dėl Ukrainos vėliavos primena „penktąją koloną“. Anot L. Kasčiūno, politikai, norintys Seime ją nukabinti, stoja į palaikančiųjų karo nusikaltėlius gretas.
Savo ruožtu „Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius tokią kritiką atmeta. Pasak jo, klausimas keliamas ne konkrečiai dėl Ukrainos vėliavos, o ar apskritai užsienio šalių vėliavos turėtų būti kabinamos greta Lietuvos trispalvės parlamente.
„Šiai dienai klausimas, kurį pirmas iškėlė profesorius Ignas Vėgėlė, yra – ar pas mus, Seime, turi kabėti kita vėliava nei Lietuvos. Mes turime gerus santykius su Lenkija, tai mes, tokiu atveju, galime pakabinti ir Lenkijos vėliavą? (...) Mano klausimas tada, kiek tų vėliavų reikia pakabinti, kad visiems parodyti pagarbą“, – trečiadienį Eltai teigė R. Puchovičius.
„Nemuno aušros“ frakcijos seniūno pavaduotojas taip pat pabrėžė, kad „aušriečiai“ palaiko kare kovojančią Ukrainą.
„Čia nėra kalbos apie Ukrainą. Dėl Ukrainos – mes ją palaikome. Norime, kad karas pasibaigtų ir baigtųsi Ukrainos laimėjimu“, – komentavo R. Puchovičius.
A. Veryga: I. Vėgėlės pareiškimai neatitinka frakcijos pozicijos
Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga sako, kad parlamentaro I. Vėgėlės keliami klausimai dėl Ukrainos vėliavos jokiu būdu neatspindi jungtinės valstiečių frakcijos Seime pozicijos.
„Aš tikrai palinkėčiau ne suabsoliutinti atskirų Seimo narių iniciatyvos, nes tokiu būdu mes galime įsileisti į labai didelius nesutarimus. Yra pavienių Seimo narių kiekvienoje, turbūt, frakcijoje, kurie skirtingais klausimais nesutaria, bet to mes nelaikome frakcijų ar partijų pozicijomis“, – Eltai komentavo valstiečių lyderis.
Anot A. Verygos, apmaudu, kad sudėtingu geopolitiniu laikotarpiu, klausimai dėl Ukrainos vėliavos parlamente išvis yra keliami.
„Labai gaila, kad tokiu sudėtingu valstybei laiku (...) Ukrainos vėliavų buvimas yra ta problema, kurią reikėtų esmingai spręsti ir tas vėliavas patraukti. Juo labiau, kai yra sakoma, kad tai kažkokiu būdu menkina mūsų valstybės simbolius, ar kažkokią žalą daro jiems. Aš nematau čia jokio mūsų valstybės simbolių menkinimo, aš matau tame solidarumą su ta valstybe, kuri kovoja“, – pabrėžė jis.
„Tai yra nepriimtina ir aš girdėjau atgarsių ir iš mūsų kitų frakcijos kolegų, kuriems neatrodo priimtinas tokio klausimo kėlimas (…). Suprantu, kad galima kalbėti apie pagarbesnį vėliavų pastatymą, eksponavimą (...) manau, kad tokiu būdu kelti visuomenei kažkokį susiskaldymą ar nepasitenkinimą tikrai nereikėtų“, – pridūrė politikas.
Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė teigė, kad jai Ukrainos vėliava parlamente netrukdo. Anot jos, tai simbolizuoja Lietuvos paramą Ukrainai.
ELTA primena, kad prieš kelias savaites viešojoje erdvėje kilo pasipiktinimas, kai Kultūros ministerijoje buvo patrauktos Ukrainos vėliavos. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo padaryta vykdant žodinį tuometinio ministro „aušriečio“ Ignoto Adomavičiaus pavedimą.
