Po R. Žemaitaičio pasisakymų D. Šakalienė prabilo apie sąjungininkų reakciją

Visgi, politikė pabrėžia, kad nesinorėtų, jog koalicijos partnerių elgesys pakenktų Lietuvos pastangoms išlaikyti sąjungininkus regione.
„Šiuo metu tokių signalų nėra, tačiau akivaizdu, kad situacija tikrai nėra gera, nes jeigu tos implikacijos atsirastų, būtų šiek tiek vėlu“, – trečiadienį žurnalistams komentavo D. Šakalienė.
Pasak ministrės, Lietuva šiandien turi solidaus ir patikimo partnerio reputaciją. Anot jos, tą rodo ir Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karo sekretoriaus Pete‘o Hegseth‘o bei kitų NATO partnerių išsakyti žodžiai.
„Labai nesinorėtų, kad kai kurių koalicijos partnerių ar atskirų asmenų tam tikrose frakcijose elgesys padarytų žalos, kai mes tiek daug juodo darbo įdedame kiekvieną dieną, kad užtikrintume pilną mūsų sąjungininkų palaikymą – tiek vokiečių ir amerikiečių (...), tiek visų kitų sąjungininkų“, – akcentavo D. Šakalienė.
„Visi aiškiai suprantame, kad kolektyvinė gynyba yra ženkliai geriau, negu kad gintis vieniems“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad penktadienį socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus vadovas Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme. Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
R. Žemaitaičio pareiškimus pasmerkė prezidentas G. Nausėda, Seimo pirmininkas Juozas Olekas, premjerė Inga Ruginienė, socialdemokratų atstovai, opozicija.
Prezidentas taip pat yra teigęs, kad situacija valdančiojoje koalicijoje jau sulaukė ir Lietuvos sąjungininkų susidomėjimo.
2024 m. balandį Konstitucinis Teismas (KT) konstatavo, jog R. Žemaitaitis antisemitiniais pareiškimais sulaužė Seimo nario priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Konstituciją. Po KT nutarimo R. Žemaitaitis pats atsisakė Seimo nario mandato, tačiau pernai rudenį Seimo rinkimuose vėl buvo išrinktas į parlamentą.
R. Žemaitaitis dabar laukia teismo nuosprendžio dėl galimų antisemitinių pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimo, jie buvo išsakyti socialiniame tinkle ir parlamente. Nuosprendis bus skelbiamas spalio 31 dieną.
