R. Popovienė neatmeta galimybės susitikti su protestuojančia kultūros bendruomene: esu atvira diskusijoms

„Neatmetu tokios galimybės, žiūrėsiu, kiek tie sprendimai užtruks laike. Savaitgalį buvo tam tikri sprendimai, galvojau, kad greičiau išsispręs“, – trečiadienį LRT radijui teigė R. Popovienė.
„Žiūrėsiu pagal esamą situaciją ir tikrai neatmetu, kad galėsime susitikti, aptarti ir pasikalbėti. Visada esu atvira diskusijoms“, – akcentavo ji.
Praėjusią savaitę „Žinių radijui“ politikė teigė, kad „sunku pasakyti, kodėl kultūrininkai protestuoja būtent prieš „Nemuno aušrą“. Visgi, dabar R. Popovienė sako suprantanti jų nerimą.
„Puikiai suprantu, kodėl protestuoja kultūros bendruomenė, suprantu jų nerimą ir girdžiu, ką jie išsako. Kiekvienas žmogus ir kiekviena bendruomenė turi teisę išsakyti savo nuomonę, savo lūkesčius ir tai, kaip jie norėtų dirbti. Čia yra natūralūs procesai“, – dėstė ministrė.
Tuo metu socialdemokratų šeštadienį priimtą sprendimą perimti Kultūros ministeriją iš „aušriečių“ ji vertina palankiai.
„Politiniai sprendimai, kurie buvo padaryti mūsų partijos ir, manau, koalicinėje taryboje bus priimti tam tikrai sprendimai, aš vertinu palankiai, kad turime išgirsti bendruomenės lūkesčius“, – sakė R. Popovienė.
ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė toliau dirbti valdančiojoje koalicijoje su „aušriečiais“, tačiau nutarė perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją.
Savo ruožtu Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė teigė, kad „Nemuno aušra“ pateikė ministrei pirmininkei potencialų kandidatą į Kultūros ministerijos vadovo pareigas. Ministrės pirmininkės patarėjas Ignas Dobrovolskas tai paneigė.
Pagal koalicinės sutarties priedą Kultūros ministerija atiteko socialdemokratams. Tačiau „Nemuno aušrai“ nerandant tinkamo kandidato į energetikos ministrus, partijos sutarė dėl mainų – Energetikos ministerija atiteko socialdemokratams, o kultūros ministro portfelis „aušriečiams“.
Šie mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – surengtas protestas prie Prezidentūros, vyko įspėjamasis streikas, platinama peticija. Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
