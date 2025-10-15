Seimo komitetas atmetė G. Nausėdos veto politikų atsakomybę švelninančioms BK pataisoms

Trečiadienį 6 komiteto nariai dar kartą palaikė Seimo rugsėjo mėnesį priimtą dokumentą. 4 TTK dirbantys parlamentarai pritarė šalies vadovo siūlymui bausmes švelninantį įstatymą laikyti nepriimtu.
Prezidento patarėjas Simonas Mikšys TTK posėdyje sakė, kad Seimas, priėmęs BK pataisas, neįvertino galimų neigiamų pasekmių šalies politinei sistemai, kriminogeninei situacijai, „čekiukų“ byloms.
Jis pastebėjo, kad priimant galutinį dokumentą nebuvo gautos Teisės departamento, taip pat prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT), teismų išvadų.
Taip pat, anot prezidento patarėjo, kol kas neaišku, ar Seime bus priimtos Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisos.
Liberalas Vitalijus Gailius teigė palaikantis prezidento veto, tačiau ne dėl turinio, o dėl jo formos.
„Pati dokumento priėmimo forma, kai BK pataisas pasirašo ir dėl jų balsuoja asmenys, susiję su „čekiukais“, man nepriimtina. Priėmimo forma yra ydinga, dėl to aš pritarsiu veto“, – sakė V. Gailius.
Šias dokumento priėmimo aplinkybes akcentavo ir demokratė Agnė Širinskienė.
„Matau didžiulę konstitucinę problemą, kuomet priėmimo tvarka yra absoliučiai ydinga“, – teigė veto pritarianti A. Širinskienė.
Konservatorė Giedrė Balčytytė apgailestavo, kad prieš priimant BK pataisas nebuvo sulaukta institucijų įvertinimo. Ji taip pat pakvietė į Konstitucinio Teismo (KT) teisėjus kandidatuojantį TTK pirmininką Julių Sabatauską nusišalinti nuo balsavimo, nes BK pataisų klausimas ateityje gali atsirasti KT.
Reaguodamas į tai, J. Sabatauskas žadėjo nusišalinti tada, „kai tam ateis laikas“ – tuo atveju, jei politikas būtų paskirtas į KT teisėjus.
Visgi, Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas, „aušrietis“ Raimondas Šukys atkreipė dėmesį, jog parlamentarai susiduria su situacijomis, kada privalo priimti net ir asmeniškai juos pačius liečiančius sprendimus – pavyzdžiui, balsuojant dėl nekilnojamojo turto mokesčio visi Seimo nariai turėjo tam tikrą interesų konfliktą.
„Yra momentų, yra atvejų, kai mes privalome priimti sprendimą, netgi jeigu jis galios mums. Priešingu atveju, mes galime išeliminuoti visą Seimą“, – teigė R. Šukys.
Kalbėdamas apie BK pataisas, jis akcentavo, kad teisingumas nenukentės, nes bausmės neišvengiamumas išliks, žala turės būti atlyginta ir teismai visais atvejais spręs dėl piktnaudžiavimo veikų.
Galutinai dėl BK pataisų Seimas ketina apsispręsti ketvirtadienį, spalio 16 d. Taip pat planuojama priimti Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisas, leisiančias kriminalinę žvalgybą taikyti ir apysunkiems nusikaltimams.
ELTA primena, kad „čekutininkų“ gyvenimą lengvinančias BK pataisas Seimas priėmė šių metų rugsėjo 23 d.
Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetasGitanas Nausėdaveto
