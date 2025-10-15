Seimo pirmininkas nemato poreikio G. Palucko apkaltai: visiškai ankstyvas, netinkamas veiksmas

„Tie sprendimai ir faktai, kurie buvo, ir paties Gintauto apsisprendimas pasitraukti iš partijos pirmininko pareigų ir ministro pirmininko pareigų turi savo įtaką jo politinei dabarčiai. Gal ir ateičiai – nors gyvenime visko būna. Bet šiandieną, sakykime, man atrodo kelti apkaltos klausimą tikrai nėra būtinybės ar reikalo, ar net galimybės“, – trečiadienį „Žinių radijui“ sakė J. Olekas.
Parlamento vadovas atkreipė dėmesį, kad dalis vykusių patikrinimų – pavyzdžiui, nacionaliniame plėtros banke ILTE ar Vyriausioje tarnybinės etikos komisijoje (VTEK) – nenustatė jokių G. Palucko pažeidimų.
„Jie visi baigėsi tokiu, sakyčiau, Gintauto Palucko išteisinimu. Tai palaukime, kol visi tyrimai įvyks, dar vyksta kai kurie tyrimai. Jeigu tie tyrimai mes kažkokį šešėlį, tada galbūt bus galimos kažkokios diskusijos. Bet šiandien man atrodo apkalta iš tikrųjų yra visiškai ankstyvas, netinkamas veiksmas“, – pabrėžė Seimo pirmininkas.
Rugpjūtį opozicijose esančios frakcijos surinko reikiamą 36 parašų kiekį, kad pradėtų apkaltos procedūras buvusiam premjerui G. Paluckui.
Kaip anksčiau teigė konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas, apkaltą palaiko ne tik trys opozicinės Seimo frakcijos, bet ir dalis valdančiųjų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) nariai. Be to, konservatorius tikisi sulaukti ir socialdemokratų palaikymo.
Kaip skelbta anksčiau, Seimo opozicija reikalauja į ketvirtadienį planuojamo plenarinio parlamento posėdžio darbotvarkę privalomai įtraukti klausimą dėl ekspremjero G. Palucko apkaltos. Raštą, adresuotą Seimo pirmininkui, pasirašė 47 opozicinėms konservatorių, liberalų bei „Vardan Lietuvos“ frakcijoms priklausantys politikai.
Pastaroji iniciatyva gimė po antradienio rytą vykusio Seimo seniūnų sueigos posėdžio, kurio metu valdančiųjų atstovai blokavo siūlymą įtraukti klausimą dėl socialdemokrato apkaltos į ketvirtadienį vyksiančio posėdžio darbotvarkę.
ELTA primena, vasarą viešojoje erdvėje pasirodė žurnalistiniai tyrimai apie G. Palucką bei jo praeitį, verslo ryšius, įtartinus sandorius. Liepos pabaigoje, tęsiantis skandalui ir į viešąją erdvę iškylant vis daugiau informacijos, G. Paluckas nusprendė atsistatydinti iš ministro pirmininko pareigų. Rugpjūčio pradžioje atsistatydino ir visa socialdemokrato vesta Vyriausybė.
