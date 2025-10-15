Tai kuris meluoja – I. Ruginienė ar R. Žemaitaitis? Premjerė paaiškino, kaip suprasti skirtingus jų signalus

Tai kuri pusė meluoja? Trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje I.Ruginienė paaiškino, kaip suprasti taip išsiskyrusias pozicijas. Jos teigimu, susitikimų, kuriuos ji turėjo su R.Žemaitaičiu, metu šis žėrė pavardes, tačiau ji nelaiko tokio proceso kandidato pateikimu.
„Kaip pasižiūrėsi į situaciją. Jeigu pavardytos pavardės yra pateikimas, tai aš sakau, du mėnesius gyvenu tokia stilistika, kai pavardytos pavardės ateina ir oficialiai, ir neoficialiai, kaip tam tikro pokalbio detalė. O po to išsiaiškiname, kad tie patys žmonės, kurie yra pavardyti, kartais net nežino, kad jie išvis atsirado tame sąraše.
Nepraeis toks stilius dar kartą. Jeigu kas turit rimtą kandidatą ir tas kandidatas norėtų prisiimti atsakomybę, tai aš atvira išgirsti šitą pavardę“, – nurodė I.Ruginienė.
R.Žemaitaitis taip pat aiškino, kad kandidatas į ministrus turės praeiti ir jo paties filtrą, nors ministeriją ir atsiėmė socialdemokratai. Premjerė neigia ir šiuos žodžius.
Be kita ko, nors kultūros bendruomenė reikalauja, kad ministerijoje apskritai nebūtų jokio „Nemuno aušros“ atstovo, net ir viceministro pozicijoje, I.Ruginienė sako, jog „aušriečius“ galėtų skirti, jei šie atitiktų kriterijus.
„Bus mano filtras ir nėra tų kandidatų į viceministrus. Pradėkime nuo šito taško. Jeigu jie atsiras, kad ir iš „Nemuno aušros“ pusės, vertinsiu pagal kompetencijas, dalykines savybes, ir jeigu tai bus tinkami žmonės, jie ateis dirbti. Jeigu tai bus netinkami žmonės, jie neateis dirbti. Nėra apie ką kalbėti, nes kol kas to sąrašo tikrai nėra.
O viešojoje edvėje sklando įvairios pavardės, kurios iki manęs net nebuvo atėjusios. Jeigu „Nemuno aušra“ traktuoja, kad tai yra pateikimas – aš taip netraktuoju“, – pabrėžė ji.
Protestuotojams premjerė atsakė – rinksis ne pagal partiškumą, o jie ir patys turėtų eiti į kompromisus.
„Nustokime vertinti žmones pagal tam tikras būdo savybes, asmeninius požiūrius ir interesus, partiškumą ir visa kita. Man atrodo, daug svarbiau, kad žmogus ateitų, dirbtų, ir dirbtų sąžiningai toje srityje. Tai yra mano pagrindiniai kriterijai būsimai komandai.
Aš einu į kompromisus, ir tai, man atrodo, pademonstravau. Jau kultūros ministro nėra, yra paskirta laikinoji ministrė, kuri puikiai susitvarko su savo pareigomis, ir mes ieškome tinkamo žmogaus, kuris galės dirbti sąžiningai šitoje srityje. Kompromisas yra padaromas tada, kai abi pusės juda link kompromiso“, – pastebėjo I.Ruginienė.
Ji dar kartą patikino, kad kol kas kandidato nėra.
„Pavardės naujos nėra. Kai ji bus pateikta, visi sužinos. Tai bus oficialiai pateikta pavardė. Šiai dienai Raminta Popovienė perima vadovavimą, jau šią savaitę susitiko su darbuotojais, susistygavo darbus. Tai tęsis ir toliau. Tikrai dėsime visas pastangas, kad Kultūros ministerija dirbtų visu pajėgumu. Tai ir darome.
Manau, kad R.Popovienė puiki vadovė, ir tikrai su šita užduotimi susitvarkys tol, kol neatsiras tinkamas kandidatas vadovauti šitai ministerijai. Kol kas bus taip“, – aiškino premjerė.
Vyriausybės vadovė net kelis kartus pažymėjo, kad yra linkusi eiti į kompromisus. Tokią žinutę ji siuntė kultūrininkams, leisdama suprasti, kad dabar – jų eilė.
„Man apmaudu ir gaila, kad, atrodo, mes padarėme pagrindinius ir didelius žingsnius dėl pačios Kultūros ministerijos, bet tam tikri kultūros bendruomenės nariai, kurie tikrai su padėkomis ir man asmeniškai rašė, tam tikrus lūkesčius mes išpildėme, išgirdome protestuotojų balsą, (patys neina į kompromisus, – Lrytas).
Mes esame būtent ta institucija, kuri eina link kompromiso, tai labai norėčiau, kad ta kita pusė irgi judėtų link kompromiso“, – lūkestį išreiškė I.Ruginienė.
Dar kartą perklausta, ar R.Žemaitaitis jai pateikė kandidatą, ji to neneigė, bet ir vėl nevadino to proceso kandidato pateikimu.
„Aš tą procesą gyvenu jau du mėnesius, kuomet yra laidomos įvairios pavardės, ir aš turiu pati susiprasti, kad tai galėtų būti kandidatai. Man toks procesas nepriimtinas. Aš pati ieškau tinkamo kandidato. Jeigu R.Žemaitaitis tokį kandidatą turi, tegul atitinkamai jį ir pateikia“, – teigė premjerė.
„R.Žemaitaitis turi savo stilistiką, kaip šitas procesas turi vykti. Aš turiu savo matymą, dėl to atsakingai rinksiu kandidatą. Nesirinksiu iš viešai laidomų pavardžių, o atsakingai ieškosiu tinkamiausio žmogaus“, – kalbėjo I.Ruginienė.
Ji atsakė ir prezidentui Gitanui Nausėdai, kuris apkaltino socialdemokratus drąsos stoka pašalinti „Nemuno aušrą“ iš koalicijos.
„(Sprendimas) priimtas toks, koks yra. Koalicija yra, ir problema yra Kultūros ministerijoje. Aš, kaip premjerė, prisiėmiau atsakomybę suformuoti komandą Kultūros ministerijoje. Tai ir padarysiu“, – pakartojo ministrė pirmininkė.
Inga Ruginienė Remigijus Žemaitaitis Kultūros ministerija
