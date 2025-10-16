„Socdemai“ atsiėmė, bet „aušriečiai“ vis dar laiko kaip savo: ministerijos taip paprastai neatiduos

Pati premjerė tokias kalbas neigia – I.Ruginienė nurodė kandidato ieškosianti pati, be to, paneigė ir „aušriečių“ žodžius, esą kandidatą premjerei jie jau buvo įvardiję.
Aiškėja, kur slypi tokių nesusipratimų šaknys – „Nemuno aušros“ vicepirmininkas Robertas Puchovičius „Žinių radijo“ laidoje patvirtino, kad partija Kultūros ministeriją vis dar laiko kaip priklausančią jiems.
„Šiandien matome tą ministeriją kaip mūsų, nes tokio galutinio koalicijos pokalbio nebuvo, kad pakalbėtume, jog kažkas pasikeitė. Buvo tik socialdemokratų taryba, bet koalicijos tarybos ir posėdžio nebuvo, kad būtų apkalbėtos kažkokios kitos situacijos ir mainai“, – pabrėžė R.Puchovičius.
Anot jo, jeigu socialdemokratai tikisi atsiimti Kultūros ministeriją, tuomet „Nemuno aušra“ turėtų sulaukti ko nors mainais.
Tačiau laidoje dalyvavęs socialdemokratas buvo griežtas – nieko mainais socialdemokratai „Nemuno aušrai“ duoti neketina.
Neketina atsitraukti be mainų
Socialdemokratams paskelbus apie atsiimamą Kultūros ministeriją, o R.Žemaitaičiui dėl to neiškėlus jokių reikalavimų, atrodė, kad situacija valdančiojoje koalicijoje aprimo.
Tačiau neilgam – R.Žemaitaitis neleidžia premjerei nuraminti kultūros bendruomenės ir patenkinti jų keliamus reikalavimus, nes „Nemuno aušros“ nariai ir pats R.Žemaitaitis vis išstoja su pareiškimais, kad jie yra numatę kandidatą į Kultūros ministeriją, pateikę jo pavardę premjerei, kuri visa tai neigia.
Kodėl taip elgiasi „aušriečiai“? Kodėl vėl stumiami protestuotojai į gatves, nenorintys matyti „Nemuno aušros“ Kultūros ministerijoje?
„Vyksta politinis procesas. Turbūt R.Žemaitaitis, kaip ir sakė ponia I.Ruginienė, pateikimą supranta kaip paduoti vardą ir pavardę, o ponia I.Ruginienė supranta, kad ta pavardė patikrinta, su ja pakalbėta ir tada ji teikiama. Turbūt išėjo mažas nesusikalbėjimas, nes iš vienos pusės ir Remigijus teisus, ir ponia premjerė. Dabar iš šios situacijos didelės problemos nedaryčiau.
O grįžtant prie Kultūros ministerijos, tai šiai dienai ji bet kokiu atveju priklauso „Nemuno aušrai“, – laidos metu aiškino R.Puchovičius.
„Nemuno aušros“ pirmininko pavaduotojas teigė, kad taip paprastai partija ministerijos neketina atiduoti.
„Jeigu jie nori pasiimti, tada jie kažką turi mums pasiūlyti mainais už tą ministeriją. Negalima ateiti ir pasakyti, kad mes atimame ministeriją – pas jus vakar buvo trys, o šiandien – dvi“, – įsitikinęs jis.
Tai ko „Nemuno aušra“ tuomet tiksliai nori?
„Šiai dienai mes tikrai nieko nenorime. Šiandien matome, kad Kultūros ministerijai reikia rasti ministrą, viceministrus ir kartu su premjere ieškoti sprendimo. Ar būtų kita situacija, vis tiek kartu su premjere reikėtų ieškoti – ar aplinkos ministras, ar žemės ūkio“, – nekonkretizavo R.Puchovičius.
Tačiau jis dar kartą patvirtino, kad partija Kultūros ministeriją mato kaip savo.
„Šiandien matome tą ministeriją kaip mūsų, nes tokio galutinio koalicijos pokalbio nebuvo, kad pakalbėtume, jog kažkas pasikeitė. Buvo tik socialdemokratų taryba, bet koalicijos tarybos ir posėdžio nebuvo, kad būtų apkalbėtos kažkokios kitos situacijos ir mainai“, – aiškino politikas.
Ministerija – socialdemokratų
Tuo metu socialdemokratas Ruslanas Baranovas nesutiko, kad Kultūros ministerija yra „aušriečių“, o šie turėtų dar pasiūlyti ką nors mainais.
„Ne, socialdemokratų sprendimas buvo labai aiškus, ir premjerė, ir pirmininkas (Mindaugas Sinkevičius, – Lrytas) jį išsakė – socialdemokratai perima Kultūros ministerija, nes, juos cituojant, jokio kandidato „Nemuno aušra“ nesugebėjo pateikti, ir dėl to, kad iš vakaro atsirado tie įrašai“, – priminė R.Baranovas.
Toks socialdemokratų sprendimas, anot jo, yra teisingas, nes R.Žemaitaičio veiksmai turi turėti ir pasekmes.
„Ta pasekmė ir yra, kad Kultūros ministerija pereina į socialdemokratų rankas. Premjerė sakė, kad „aš ieškau kandidato“, o ne „mes visi, susirinkę“. Suprantu, ką Robertas sako, bet nežinau, kodėl ar kada susitiks koalicinė taryba, ir kaip tie pokalbiai atrodys, tik sakau, kas buvo nutarta mūsų aukščiausiame partijos valdybos organe“, – kalbėjo R.Baranovas.
Ir mainais socialdemokratai nieko nesiūlys „aušriečiams“?
„Ne“, – nukirto R.Baranovas.
Be to, socialdemokratui kilo įtarimų, ar tikrai R.Žemaitaitis nori likti valdančiojoje koalicijoje.
„Puikiai žinodamas, kad kitą dieną tokioje įtemptoje situacijoje mūsų partija renkasi į tarybą, R.Žemaitaitis nusprendė iš vakaro dar parašyti tai, ką jis parašė socialiniame tinkle „Facebook“, – apie R.Žemaitaičio įrašą Arūno Gelūno atžvilgiu kalbėjo R.Baranovas.
Visgi, anot socialdemokrato, koalicija su „Nemuno aušra“ gali dirbti, nes pagrindinė problema – būtent R.Žemaitaičio retorika, o ne pati partija.
„Neseniai buvau laidoje ir manęs klausė, ar „Nemuno aušra“ yra prorusiška – na ne, kai ateina metas paspausti tą mygtuką ir priimti valstybei svarbius sprendimus, „Nemuno aušra“ yra patikimas partneris, jie ateina ir prabalsuoja valstybiškai. Bet kiek mes galime kentėti tuos eksesus, yra kitas klausimas“, – pabrėžė R.Baranovas.
„Net jeigu kalbame apie tą patį antisemitizmą, tai Remigijus jau ne kartą yra pasisakęs nepriimtinai ir man, ir premjerei, ir patiems „Nemuno aušros“ žmonėms. Bet ar jis atnešė kažkokių įstatymų projektų, kurie kažkaip tą antisemitinę darbotvarkę bandytų įgyvendinti? Ne, neatnešė. Jis 15 metų Seime ir tokių iniciatyvų per 15 metų iš jo pusės niekas nematė. Bet ta retorika, jai ne vieta nei šiuolaikinėje, nei ne šiuolaikinėje politikoje“, – pridūrė jis.
Ar laikas keisti R.Žemaitaitį?
Gal gaisrus koalicijoje padėtų užgesinti tai, kad „Nemuno aušros“ partijos pirmininkas būtų pakeistas?
„Tai problemų neišspręstų. Nes didžiausią pasitikėjimą šiandien turi R.Žemaitaitis – nei R.Puchovičius, nei kažkas kitas negalėtų šiandien užimti to posto. Jis turi mūsų pasitikėjimą.
Gerai, rytoj pakeisime R.Žemaitaitį, tada pasakys, kad tas netinka. Tada mes pasakysime socialdemokratams, kad mums nepatinka jūsų pirmininkas – jūs pakeiskite. Nėra to sprendimo, tai tik atidaryta Pandoros skrynia“, – įsitikinęs R.Puchovičius.
Anot jo, R.Žemaitaitis kaip partijos ir frakcijos pirmininkas, dirba gerai, daug skaito, stengiasi dėl frakcijos, ir dėl to priekaištų partija jam neturi
„Dėl pačios retorikos… Vėl, ar prieš metus, kai sudarinėjome koaliciją, ar dabar, tai R.Žemaitaitis nepasikeitė.
Jeigu kartais žmonės sako, kad reikia jį pabarti, tai turbūt pamiršo, su kokia retorika mes ėjome per rinkimus. Ta retorika buvo dar blogesnė. Klausimų nebuvo niekam, buvo kitos problemos, bet tada tiko, reitingai geri, visi laimingi buvo. Dabar jau visi pradėjome barti, mokyti.
Šioje vietoje reikėtų kartais pagalvoti, su kokiu žmogumi atėjome, ir tas žmogus mus atvedė į Seimą, ir jis nepasikeitė, jis yra, koks yra“, – pabrėžė „aušrietis“.
