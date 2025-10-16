I. Ruginienė įvertino D. Šakalienės veiksmus: tai sabotažas

„Vertinu lygiai taip pat, kaip ir partijos pirmininkas – ir galbūt dar griežčiau. Vertinu kaip sabotažą, nes biudžeto projektas yra parengtas ganėtinai iš anksčiau, šiandien Vyriausybėn ateina biudžeto projektas ir tie skaičiai yra žinomi“, – ketvirtadienį Seime, vykstant Vyriausybės valandai, sakė I. Ruginienė.
„Tikrai nėra pagrindo teigti, kad gynybai mes skiriame kitokią procentuotę“, – pabrėžė ji.
Taip politikė atsakė į opozicijoje dirbančio liberalo Eugenijaus Gentvilo klausimą. Jis teiravosi, kaip premjerė vertina krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės elgesį.
„Kaip jūs vertinate tai, kas įvyko Krašto apsaugos ministerijoje prieš kelias dienas, pateikiant galimai neteisingus skaičius žiniasklaidos, visuomenei įtaką darančių asmenų žiniai ir dėmesiui?“ – teiravosi E. Gentvilas.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, esą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės Dovilės Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.
„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. (...) Neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.
Žada rimtą pokalbį
Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykusius neoficialius pokalbius apie gynybos biudžetą sabotažu pavadinusi premjerė Inga Ruginienė švelnina toną ir sako, kad įvyko nesusipratimas. Vis tik, Vyriausybės vadovė žada rimtą pokalbį su krašto apsaugos ministre Dovile Šakaliene, po kurio premjerė ketina įvertinti, ar pasitiki kabineto nare.
„Tiesiog keistai viskas atrodė, nes biudžetą formavome tikrai ne vieną mėnesį ir tai yra sudėtingas, darbui imlus procesas. Ir man atrodo, kad procentuotė buvo iš anksto aiški, kiek yra skiriama gynybai“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Galbūt neteisingai pavartojau žodį (sabotažas – ELTA), galime tai pakeisti nesusipratimu. Tiesiog Krašto apsaugos ministeriją nesuprato arba ne taip giliai įsigilino į skaičius ir paskubėjo su sprendimais informuoti visuomenę“, – pažymėjo ji.
Kaip skelbta, ketvirtadienį Seime vykusios Vyriausybės valandos metu I. Ruginienė pareiškė, kad KAM vykusius neoficialius pokalbius su visuomenininkais ir žiniasklaida vertina kaip sabotažą.
Žurnalistams I. Ruginienė tvirtino, kad, D. Šakalienei grįžus iš komandiruotės, ministrės laukia rimtas pokalbis. Vyriausybės vadovė nurodė, kad aiškinsis, kieno iniciatyva ir kodėl buvo skleidžiama tikrovės neatitinkanti informacija.
„Turėsime tikrai rimtą pokalbį, kai ministrė grįš iš komandiruotės“, – patikino premjerė.
„Tie paaiškinimai manęs neįtikina, aš noriu susitikti akis į akį“, – pabrėžė socialdemokratė.
Klausiama, ar pasitiki D. Šakaliene, I. Ruginienė teigė, kad tai vertinsianti tik po pokalbio su ministre.
„Šitas veiksmas atrodė tikrai labai keistai ir pirmiausiai, kad atsakyti į šį klausimą, noriu susitikti su ministre“, – sakė I. Ruginienė.
Tuo metu pasiteiravus, kaip sužinojo apie vykusius pokalbius ministerijoje, I. Ruginienė tiesiai neatsakė.
„Nėra tokių dalykų, kurių premjeras gali nežinoti. Būtų labai keista manyti, kad galima tam tikrus dalykus padaryti slapta ir niekas to nežinos“, – tepasakė ji.
Premjerė taip pat pažymėjo, kad D. Šakalienė bei KAM žinojo, koks finansavimas gynybai planuojamas kitų metų biudžete.
„Čia nėra slaptas dokumentas. Šiandien priimsime sprendimą Vyriausybėje, rytoj bus užregistruotas dokumentas Seime“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Nieko mes nekeitėme ir nematau net reikalo tą daryti, nes tikrai didžiuojuosi, kad ir kaip būtų sunku, bet pavyko skirti nemažą sumą, procentuotę būtent mūsų krašto apsaugai“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
