I. Ruginienė: prioritetus Valstybės gynybos fondo lėšoms dėliosime pagal karinį patarimą

„Man atrodo, kad mes turime pasitikėti mūsų kariuomene ir ypatingai pirmas prioritetas – turime vykdyti įsipareigojimus, kuriuos davėme savo partneriams – tai yra divizija, tai yra NATO įsipareigojimai, tai yra tai, kas yra nekvestionuojama“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė I. Ruginienė.
„Antras prioritetas – tai yra, be abejo, karinis patarimas. (…) Jau sakiau, kad absoliučiai pasitikiu kariuomene, jų patirtimi ir negaliu lygintis patirtimi, dėl to noriu matyti planus, noriu matyti jų viziją, jų žodis bus labai svarbus“, – teigė premjerė.
I. Ruginienės teigimu, skirstant gynybos asignavimus bus ypač atsižvelgiama į karinį mobilumą, civilių ir institucijų pasirengimą.
Pasak jos, biudžetas yra „įtemptas“, jame prioritetai skiriami saugumui – tiek gynybai, tiek socialiniam saugumui.
„Šiai dienai didesnių nuolaidų mokestinėje sistemoje tikrai negalime daryti“, – tikino premjerė, paklausta, kodėl kitąmet neplanuojama kelti neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD).
Ji priminė, kad nuo 2027 m. taip pat planuojama pradėti taikyti papildomą NPD tėvams, auginantiems vaikus – tai esą taip pat reikėjo vertinti planuojant biudžetą.
Vyriausybė ketvirtadienį pritarė 2026-ųjų valstybės biudžeto projektui, kuris Seima pasiekti turėtų kitą savaitę.
Biudžete kitais metais krašto apsaugai bus skiriama 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Dalį Krašto apsaugos ministerijai (KAM) skiriamų asignavimų 2026-aisiais sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – 700,3 mln. eurų.
2027 m. gynybos finansavimas numatytas 5,28 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, iš jų 924 mln. – gynybos fondo), 2028 m. – 5,01 proc. nuo BVP (4,94 mlrd. eurų, gynybos fondo – 956,1 mln. eurų.)
Šiais metais gynybos finansavimas siekia virš 4 proc. nuo BVP.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
Per artimiausius metus surinkti papildomus 10–12 mlrd. eurų gynybai reikia norint suformuoti visus nacionalinės divizijos ir kitus kritinius kariuomenės operacinius pajėgumus.
