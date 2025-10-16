Iš G. Nausėdos – aštri kritika R. Žemaitaičiui: dramblys kambaryje yra

„Aš nesakysiu apie pavardes ir vardus, bet tikrai iš diplomatų, dirbančių Lietuvoje, tokius signalus gauname ir būtų keista, jeigu jų mes negautume“, – ketvirtadienį LRT televizijai teigė G. Nausėda.
„Tai, ką padarė ponas Žemaitaitis praėjusios savaitės pabaigoje, yra pakartojimas to, ką jis sau leido ir anksčiau. Jeigu vieną jo pasisakymą būtų galima vertinti kaip nesusipratimą arba kažkokią vaikišką žioplą klaidą, tai antisemitinės temos pakartojimas yra blogiausia, ką jis galėjo padaryti“, – pabrėžė šalies vadovas.
Pasak prezidento, apie R. Žemaitaičio išsišokimus, kuomet pasitelkiama antisemitinė retorika, reikia kalbėti atvirai.
„Šitoje vietoje labai atsakingai sakau, tikrai reaguojama, tikrai dramblys kambaryje yra. Jeigu kažkas sako geriau nematykime to dramblio, nekalbėkime, arba vienas kitam pašnibždomis į ausį apie tai kalbėkime – ne, kalbėkime atvirai, nes tai yra problema“, – tvirtino G. Nausėda.
„Šita problema gali virsti tuo, ką aš įvardijau tuščiais poligonais. Žinoma, tai atsitiktų kraštutiniu atveju ir aš tikrai esu įsitikinęs, kad pats to neleisiu, kad iki to būtų atsirista“, – pridūrė jis.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ R. Žemaitaitis paskelbė, jog Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Aušrietis“ spekuliavo ir neva žydiška A. Gelūno kilme.
Tiesa, po kelių valandų R. Žemaitaitis atsiprašė dėl šio „įrašo formuluočių“.
Pats A. Gelūnas tvirtino, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai yra pasikartojantis piktybinis antisemitizmas.
Dėl R. Žemaitaičio pasisakymų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
