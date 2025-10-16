Klausimą dėl apkaltos G. Paluckui Seimas perkėlė į kitą posėdį

Prašymą dėl pertraukos svarstomam klausimui socialdemokratų frakcijos vardu pateikė Tadas Barauskas. Taip pat daryti pertrauką paragino ir konservatorius Jurgis Razma.
„Aš suprantu, kad socialdemokratai, kaip matyti iš jų lyderių komentarų, nėra įsigilinę į šį klausimą. Sieja su teisėsaugos tyrimais, kažką... Tikrai reikia pertraukos, per savaitgalį įsigilinti“, – sakė opozicijos narys J. Razma.
Bendru sutarimu klausimas perkeltas į antradienį vyksiantį Seimo posėdį.
Tuomet parlamentarai ketina apsispręsti, ar sudaryti specialiąją tyrimo komisija, kuri vertintų, ar esama pagrindo socialdemokrato apkaltai.
Apkaltos iniciatyva gimė po vasarą publikuotų žurnalistinių tyrimų apie G. Palucko verslą, ryšius, įtartinus sandorius. Pasak apkaltos iniciatorių, eidamas Seimo nario pareigas ir kartu spręsdamas privataus verslo klausimus, buvęs ministras pirmininkas siekė asmeninės naudos ir tokiu būdu šiurkščiai pažeidė Konstituciją.
Klausimus keliantys parlamentarai pažymi, kad G. Paluckas įsteigė lengvatinę nacionalinio plėtros banko ILTE paskolą gavusią įmonę „Garnis“ jau dirbdamas parlamente, o būdamas premjeru priiminėjo įmonės strateginius sprendimus, dalyvavo akcininkų susirinkimuose. Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog buvęs Ministrų kabineto vadovas nenusišalindavo nuo Vyriausybės sprendimų, susijusių su ILTE.
Todėl daroma išvada, kad G. Paluckas nuosekliai vykdė privačią verslo veiklą, nesuderinamą su Seimo nario konstituciniu statusu.
Be to, pažymima, kad socialdemokratas vėlavo atlyginti žalą Vilniaus miesto savivaldybei vadinamoje „žiurkių byloje“ – kaip skelbta, dalį 2012 m. priteistos sumos ekspremjeras sumokėjo tik šią vasarą. Apkaltą inicijuojantys politikai akcentuoja – tokiais veiksmais G. Paluckas pažeidė konstitucinį teisinės valstybės principą, nevykdė Seimo nariui kylančių moralinio pobūdžio reikalavimų bei pažeidė priesaiką.
Todėl, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, Seimui siūloma sudaryti 11 narių specialiąją tyrimo komisiją, kuri turėtų įvertinti, ar yra pagrindo pradėti apkaltą G. Paluckui. Jeigu komisija bus sudaryta, išvadą Seimui ji turės pateikti per dvi savaites – iki spalio 31 d.
G. Paluckas dėl apkaltos nesijaudina
Iš Vyriausybės vadovo posto pasitraukęs G. Paluckas šią savaitę žurnalistams teigė nesibaiminantis dėl galimos apkaltos. Socialdemokratas opozicijos iniciatyvą vadino politiniu žaidimu.
„Opozicija nori pažaisti apkaltą, galime pažaisti“, – antradienį teigė G. Paluckas.
ELTA primena, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, susijusio su bendrovės „Garnis“ įgyta lengvatine 200 tūkst. eurų paskola. Taip pat atliekamas tyrimas dėl galimo kreditinio sukčiavimo, dokumentų klastojimo G. Palucko brolio sutuoktinei priklausančiai bendrovei „Dankora“ galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkst. eurų Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų.
Gintautas PaluckasapkaltaGintautas Paluckas tyrimai
Rodyti daugiau žymių