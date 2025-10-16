Opozicijos atstovai kviečia J. Zailskienę pasiaiškinti dėl „čekiukų“ byloje figūruojančios viceministrės

Kreipimąsi pasirašė 10 Seimo narių – Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ atstovai Saulius Skvernelis, Agnė Širinskienė, Jekaterina Rojaka, Domas Griškevičius, Lukas Savickas, Linas Kukuraitis, Rima Baškienė bei konservatoriai Valdas Rakutis, Matas Maldeikis, Emanuelis Zingeris.
Rašte parlamentarai pažymi, kad J. Zailskienė turėjo žinoti, kad R. Grigalienės atžvilgiu yra atliekamas ikiteisminis tyrimas. Todėl keliamas klausimas, kodėl socialdemokratė buvo paskirta į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovybę , nepaisant „čekiukų“ bylos.
„Kodėl asmenį, kuris turi problemų su teisėsauga, pasirinkote paskirti į viceministro pareigas ir ar nemanote, kad toks kadrų pasirinkimas ir įdarbinimas demonstruoja atsakingo valdymo stygių ir atsainų „nesureikšminkim“ požiūrį į politinio pasitikėjimo valstybės tarnybos prestižą?“ – klausia grupė Seimo narių.
Jie taip pat teiraujasi, kas lėmė sprendimą leisti R. Grigalienei tęsti darbą viceministrės poste. Klausiama ir to, ar J. Zailskienė nesibaimina, kad „apgaulė, svetimo turto pasisavinimas, piktnaudžiavimas ir dokumentų klastojimas gali pasikartoti“. Taip pat keliamas klausimas, ar ministrės ir viceministrės asmeniniai santykiai nebuvo priežastis J. Zailskienei registruoti piktnaudžiaujančių politikų atsakomybę švelninančias Baudžiamojo kodekso (BK) pataisas.
Kaip skelbta, šią savaitę Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė, kad socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R. Grigalienei pareikšti įtarimai „čekiukų“ byloje“. Nurodoma, kad 2019–2022 m. būdama Tauragės rajono savivaldybės tarybos nare socialdemokratė galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė galimai tikrovės neatitinkančią informaciją apie patirtas kuro išlaidas. STT duomenimis, tokiu būdu R. Grigalienė galimai apgaule įgijo maždaug 3,4 tūkst. eurų.
J. Zailskienės patarėjas Justinas Argustas Eltai teigė, kad R. Grigalienė, nepaisant teisėsaugos įtarimų, toliau dirbs SADM vadovybėje. Anot jo, R. Grigalienė nesutinka su jai pareikštais įtarimais ir ketina savo teises ginti teisme.
SkaidrinamopozicijaJūratė Zailskienė
