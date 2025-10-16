Prezidento patarėjas: kariuomenės vadui reikėtų vengti nereikalingų išsišokimų

„Kiekvienas turi teisę diskutuoti bet kokiu klausimu, tačiau gynybos biudžeto klausimas paskutiniu metu tapo labai jautria tema. Reikia vengti nereikalingų išsišokimų, kurie sukelia tiktai papildomas įtampas“, – referuodamas į kariuomenės vado pareiškimus, Eltai ketvirtadienį komentavo D. Matulionis.
„Taip, referuoju (į R. Vaikšnorą – ELTA), bet kita vertus, aš dar kartą noriu pabrėžti, kad generolas, kaip kariuomenės vadas, be abejo, jis turi teisę ir privalo komentuoti gynybos finansavimo klausimus, nes tai, galų gale, yra lėšos jo veiklai“, – tęsė prezidento patarėjas.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras LRT televizijai teigė, kad ne visos lėšos iš būsimojo krašto apsaugos biudžeto bus skirtos tenkinti kariuomenės poreikius.
Kariuomenės vado pareiškimus kritikavo socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė,R. Vaikšnoro pareiškimus vadino neatsakingais.
„Neatsakinga kariuomenės vadui komentuoti biudžetą per trinkelių formavimą. Neatsakinga“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime sakė I. Ruginienė pažymėdama, kad šiuo sudėtingu laikotarpiu reikia susitelkti bendram tikslui. Ministrė pirmininkė pridūrė, kad valstybės saugumas plačiąja prasme išlieka Vyriausybės prioritetu.
Tuo tarpu konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas tikino, kad dėl gynybos biudžeto kylantys nesutarimai tarp Vyriausybės ir kariuomenės yra blogiausia, kas gali nutikti valstybei. Kariuomenės vado poziciją gina ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis.
ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
Deividas Matulionisgynybos biudžetasRaimundas Vaikšnoras
