Prokuratūra nutraukė Lietuvoje atliekamą tyrimą dėl „Ryanair“ lėktuvo nutupdymo gegužę Minske

Kaip teigiama prokuratūros pranešime spaudai, ikiteisminis tyrimas nutrauktas, atsižvelgiant į tai, kad analogiškas tyrimas vykdomas Lenkijoje.
„Lietuvos bei Lenkijos jungtinė tyrimo grupė nutarė, jog ikiteisminis tyrimas ir kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn procesas bus tęsiamas Lenkijos Respublikoje“, – teigiama prokuratūros pranešime.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas po to, kai 2021 m. gegužės 23 d. iš Atėnų į Vilnių skridęs „Ryanair“ keleivinis lėktuvas buvo priverstas pakeisti kelionės maršrutą ir priverstinai nutupdytas Baltarusijoje, Minske. Tuomet buvo pradėtas tyrimas dėl priverstinio dingimo, orlaivio užgrobimo.
2021 m. gegužės 24 d. Lenkijos Valstybės prokuratūros teritorinis skyrius taip pat pradėjo tyrimą dėl apgaulės būdu perimtos Lenkijoje registruoto „Ryanair“ bendrovės orlaivio kontrolės ir keleivių sulaikymo.
Siekiant palengvinti Lietuvoje ir Lenkijoje vykdomų minėtų tyrimų atlikimą, šių šalių prokuratūros pasirašė susitarimą dėl jungtinės tyrimo grupės sudarymo.
Šiuo metu Lenkijoje atliekamame ikiteisminiame tyrime įtariamaisiais yra pripažinti trys Baltarusijos piliečiai. Varšuvos apylinkės teismo nutartimis jiems paskirtos kardomosios priemonės – suėmimas trims mėnesiams nuo jų sulaikymo dienos.
ELTA primena, kad 2021 m. gegužės 23 d. Minkse buvo nutupdytas iš Atėnų į Vilnių skridęs „Ryanar“ orlaivis. Lėktuvui teko leisti Minske po melagingo pranešimo apie neva jame esančią bombą. Baltarusijos oro erdvėje jį lydėjo šios šalies karinių oro pajėgų naikintuvas MIG-29.
Lėktuvui nutūpus Minske, buvo sulaikyti du orlaivio keleiviai – baltarusių opozicionierius R. Pratasevičius ir jį lydėjusi tuometinė jo draugė Sofija Sapega. Šie asmenys Minsko režimo buvo kaltinti padėję koordinuoti antivyriausybinius protestus, kurie kilo po to, kai po rinkimų, kuriuos Vakarai laiko suklastotais, Aliaksandras Lukašenka pasiskelbė prezidentu šeštai kadencijai.
Kiek vėliau abu minėti asmenys prisipažino kaltais dėl jiems mestų kaltinimų ir nusprendė sudaryti susitarimą su tyrėjais.
