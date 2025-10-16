S. Skvernelis: LSDP lyderio pasisakymą galima vertinti kaip geltonos kortelės parodymą D. Šakalienei

„Partijos pirmininkas šiandien išreiškė nepasitenkinimą dviem ministrams. Savo ministrams, socialdemokratams“, – žurnalistams Seime teigė S. Skvernelis.
„Tokį Sinkevičiaus pasakymą sporto, futbolo terminais galima vertinti kaip geltonos kortelės parodymą poniai Šakalienei. Kita kortelė būna raudonos spalvos – tenka palikti aikštę. Jeigu premjerė ar Sinkevičius ištrauks raudoną kortelę – reikės ieškoti tų ministrų. Prieš geltoną kortelę kartais teisėjai įspėja žodžiu, kad dar kartas ir jau daugiau taip nebus – tokį įspėjimą gavo ir Kęstutis Budrys“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, M. Sinkevičius ketvirtadienį teigė esą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tvirtinant, kad lėšos gynybai bus mažesnės nei planuojama. Tokį D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.
Savo ruožtu S. Skvernelis antrina, kad tokie pokalbiai ministerijoje tikrai vyko. Parlamentaro vertinimu, tai gali būti įtakos socialdemokratų partijoje neturinčios D. Šakalienės siekis atkreipti Seimo dėmesį į gynybos finansavimą.
„Tai yra faktas, kad taip buvo. Ministrė galbūt nedrįsta arba nėra girdima savo partijoje ir bando per visuomenininkus, žinomus žmones, žiniasklaidą padaryti įtaką čia (Seime – ELTA), šitiems rūmams. Kad balsuojant dėl biudžeto tie įsipareigojimai, kurie buvo garsiai ištransliuoti visam pasauliui, būtų priimti“, – pabrėžė S. Skvernelis.
Tiesa, vertindamas prezidento Gitano Nausėdos bei K. Budrio pasisakymus, esą „aušriečių“ buvimas koalicijoje turi įtakos Lietuvos reputacijai tarptautinėje erdvėje, M, Sinkevičius ragino ministrą apie tai iš anksto informuoti premjerę Ingą Ruginienę.
Trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
Lietuva iki 2030-ųjų kasmet gynybai planuoja skirti po 5–6 proc. BVP.
Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį.
