Seimas atmetė G. Nausėdos veto dėl politikų atsakomybę švelninančių BK pataisų

Seimas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą sumažinantį dokumentą laikyti nepriimtu.
Savo pozicijos nepakeitę parlamentarai dar kartą balsavimu patvirtino anksčiau, rugsėjo mėnesį priimtas BK pataisas. Už jas ketvirtadienį balsavo 79 Seimo nariai, 33 buvo prieš, 3 parlamentarai susilaikė.
Grąžindamas Seimui pakartotinai svarstyti įstatymo projektą, G. Nausėda pažymėjo, kad BK pataisos buvo priimtos neįvertinus galimų neigiamų pasekmių šalies politinei sistemai, kriminogeninei situacijai, „čekiukų“ byloms.
Leido kriminalinę žvalgybą taikyti ir apysunkiams nusikaltimams
Nors Seimas atmetė prezidento Gitano Nausėdos veto „čekutininkams“ palankioms Baudžiamojo kodekso (BK) pataisoms, parlamentarai vis dėlto ištaisė dėl jų atsiradusias kriminalinės žvalgybos spragas.
Ketvirtadienį Seimas priėmė Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisas, leisiančias kriminalinę žvalgybą taikyti ir apysunkiams nusikaltimams. Už šį dokumentą balsavo 107 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 3 susilaikė.
Parlamentarai atsižvelgė į G. Nausėdos priekaištus dėl kriminalinės žvalgybos. Šalies vadovas neigiamai įvertino tai, kad piktnaudžiavimo nusikaltimo kategorijos pakeitimas iš sunkaus į apysunkį apribotų valstybės galimybes taikyti efektyvias piktnaudžiavimo išaiškinimo priemones.
Vetuodamas BK pataisas šalies vadovas pastebėjo, kad be Kriminalinės žvalgybos įstatymo pataisų būtų panaikinta galimybė atlikti kriminalinės žvalgybos tyrimą apysunkį nusikaltimą padariusių asmenų atžvilgiu.
Todėl, G. Nausėdos nuomone, BK pataisų įsigaliojimas „apsunkintų ikiteisminio tyrimo institucijų veiklą, sukurtų prielaidas nutraukti dabar taikomas kriminalinės žvalgybos priemones atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose“.
ELTA primena, kad nepaisant aštrios opozicijos kritikos, Seimas atmetė prezidento G. Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms BK pataisoms. Parlamentas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą sumažinantį dokumentą laikyti nepriimtu.
