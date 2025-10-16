T. Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai apie gynybos biudžetą

„Buvo kalba apie poreikius, kokių mes tikslų siekiame, ko reikia valstybei. Tie patys visuomenininkai domisi, nes tema yra aktuali, susieta su gynybos stiprinimu, biudžeto progresija, kurią mes numatėme“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė T. Godliauskas.
„Aš pats nebuvau tuose susitikimuose, kokie buvo kriterijai, kas ten galėjo dalyvauti – negaliu pasakyti. (…) Viena imtimi buvo norima atliepti visuomenininkų susidomėjimą“, – pridūrė jis.
„Kad toks veiksmas vyko šią savaitę – aš žinojau. Bet kaip buvo planuota, kokie buvo galutiniai tikslai – aš komentuoti negaliu“, – akcentavo viceministras.
Visgi, T. Godliauskas negalėjo atsakyti kas inicijavo minėtus susitikimus.
„Šito negaliu komentuoti. Palaukime, ministrė grįš, ji atsakys“, – paklaustas, kieno iniciatyva vyko susitikimai dėstė jis.
Nerimo dėl finansavimo nėra
Komentuodamas gynybai planuojamą skirti biudžeto dalį, viceministras tikino, kad nerimo dėl finansavimo ministerijoje nėra.
„Šiai dienai pagrįsto nerimo nėra. Biudžeto planavimas prasidėjo dar nuo priimtų sprendimų, ciklas prasidėjęs nuo kovo mėnesio. Parengiamieji darbai vyksta pusę metų. Šiai dienai to nerimo nebuvo“, – kalbėjo T. Godliauskas.
„Vyriausybė užfiksuos biudžetą ir atitinkamai galėsime komentuoti kiek tai įtakoja arba neįtakoja, kiek tai išpildo gynybos planus“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį teigė esą Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, tvirtinant, kad lėšos gynybai bus mažesnės nei planuojama. Tokį D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.
Trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
Lietuva iki 2030-ųjų kasmet gynybai planuoja skirti po 5–6 proc. BVP.
Valstybės biudžeto projektą Vyriausybė svarstys ketvirtadienį.
