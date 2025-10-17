A. Širinskienė: opozicija dėl „čekutininkams“ aktualių BK pataisų artimiausiu metu kreipsis į KT

„Per porą savaičių mes parašysime tekstą ir surinksime parašus (...). Su kolegomis iš opozicijos apsitarėme ir matome, kad surinkti tam parašus tikrai turėtų pavykti, nes ir opozicinės frakcijos tam pritaria“, – Eltai penktadienį komentavo A. Širinskienė.
Pasak jos, kyla klausimų, ar nebuvo pažeista BK pataisų priėmimo tvarka.
„Mums didžiausią abejonę kelia balsavimas, įstatymo priėmimo kelias. Kaip žinome, „čekutininkų“ parašai yra ir ant įstatymo projekto, jie yra tarp iniciatorių ir atitinkamai dar iki veto buvo pirmasis įstatymo priėmimas. Tai išties įstatymas nebūtų priimtas, jeigu nebūtų buvę „čekutininkų“ balsavimo ir jų kortelių, nes tiesiog būtų pritrūkę pakankamo skaičiaus balsų (balsavimo – ELTA) registracijai, kad būtų iš principo įvykęs (įstatymo – ELTA) priėmimas“, – penktadienį komentavo politikė.
Anot opozicinės demokratų frakcijos narės A. Širinskienės, Seimo statutas draudžia parlamentarams balsuoti ar kitaip dalyvauti svarstant įstatymo projektą, jei tas įstatymas tiesiogiai susijęs su jų asmeniniais interesais.
„Mes, Antikorupcijos komisija, kadangi tą klausimą dar svarstėme, tai esame gavę ir Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos išvadą, kurioje labai aiškiai pasakoma, kad visi tie bylų ar ikiteisminių tyrimų herojai, dalyviai – jie turi tiesioginį interesą, suprantant, kad atsakomybė, į kurią jie gali būti įtraukti, yra tiesiogiai sumažinama. Tai matyt tuo pagrindu Konstitucinis Teismas ir pasisakys“, – pabrėžė A. Širinskienė.
Kaip skelbta anksčiau, nepaisant aštrios opozicijos kritikos, Seimas ketvirtadienį atmetė prezidento Gitano Nausėdos veto prieštaringai vertinamoms, su „čekiukų“ skandalu susijusioms BK pataisoms. Seimas nesutiko su šalies vadovo siūlymu bausmes už politikų piktnaudžiavimą švelninantį įstatymą laikyti nepriimtu.
Tokį parlamentarų sprendimą kritikavo įstatymą vetavęs šalies vadovas Gitanas Nausėda. Jis ironizavo – esą balsuodami prieš jo veto, Seimo nariai pasidavė kolektyvinei nuodėmei, gynė ne viešąjį interesą, o savąjį.
„Žinote, geriausiai politikus suvienija nuodėmė, kuomet jie paragauja obuolio nuo „čekučių“ pažinimo medžio. Tai juos suvienija ir šiandien balsavo ir tie Seimo nariai, kurie patys turi tiesioginių problemų dėl „čekučių“. Tai, atrodytų, padorumas reikalautų nusišalinti nuo balsavimo, nes akivaizdus interesų konfliktas, bet ne, balsuoja. Balsuoja prieš prezidento veto. Tai čia ne prezidento veto pralaimėjo, čia pralaimėjo Lietuva“, – ketvirtadienį LRT televizijai komentavo prezidentas.
Įsigaliojus naujam reguliavimui, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, būtų baudžiamas bauda, areštu, arba laisvės atėmimu ne iki 5, o iki 4 metų.
Tuo metu už piktnaudžiavimą, kuris padarytas siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 6 metų.
Taip pat tokie nusikaltimai perkvalifikuoti iš sunkių į apysunkius.
