D. Šakalienė: su premjere susitiksime pirmadienį

„Pirmadienį suplanuotas mūsų susitikimas, nes tikrai norisi ne prabėgomis, o normaliai atsisėsti, pasišnekėti“, – žurnalistams Vilniuje teigė D. Šakalienė.
„Premjeras turi teisę pasirinkti ministrus. Vyriausybės vadovas turi jaustis komfortiškai dirbdamas su ministrais. Tai yra jos teisė ir jos pasirinkimas. Aš į tai žiūriu labai ramiai“, – paklausta, ar nebijo prarasti kėdės Vyriausybėje, atsakė ji.
Tačiau ministrė nenorėjo iš anksto vertinti, ar premjere ja pasitiki.
„Susitiksime, pasikalbėsime su premjere ir įvertinsime. Iš vienos pusės – mano darbas, pareiga ir tai, dėl ko aš atėjau į šią poziciją yra ginti gynybos biudžetą (…) tačiau premjerė turi teisę rinktis komandą. Ar premjerė pasitiki manimi, ar norės mane matyti šioje pozicijoje – pirmadienį, po to, kai mes pasikalbėsime, ir matysime“, – dėstė D. Šakalienė.
„Manau, kad per šį laiką padariau nemažai darbų. Kaip bus toliau – žiūrėsime“, – pabrėžė ji.
Krašto apsaugai lėšų bus skiriama mažiau nei norėta
Ministrės teigimu krašto apsaugos sistemos finansavimui skiriama šiek tiek mažiau nei norėta, tačiau ji tvirtina, kad bus atkakliai siekiama didesnio finansavimo ne tik šalies, bet ir Europos Sąjungos (ES) lygiu.
„Vienas dalykas yra absoliutiniai skaičiai, kitas dalykas yra procentai nuo BVP. Tai taip, mes dabar turėsime šiek tiek mažiau, bet tai yra skaičius, (...) tarp 4,74–4,8 mlrd. eurų yra ta suma, su kuria mes galime dirbti“, – sakė D. Šakalienė.
„Vis tiek mes atkakliai ir turbūt kietai eisime ir tarsimės, ir derėsimės gauti daugiau finansavimo, bet ne tik namuose, ne tik nacionaliniu lygiu“, – tęsė ji.
Anot politikės, gynybos finansavimo svarba yra pripažinta ES lygiu, todėl tikimasi gauti europinių lėšų svarbių pasienio gynybos tikslų įgyvendinimui.
„Ką mes kalbame su Europos Komisija, ką kalbėjome ir vakar Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos gynybos ministrų sesijoje, reikalingi skubūs, papildomi finansiniai įrankiai ir Europos Sąjunga, atrodo, čia pajudėjo“, – teigė ministrė.
„Tai gal ir iš ten mes gausime tų papildomų lėšų, ypatingai, kai kalbame apie antidroninę gynybą, apie sienos apsaugą, apie visa tai, kas yra reikalinga mobilizuoti mūsų pasienio gynybą“, – pridūrė ji.
Kaip skelbta, ketvirtadienio rytą socialdemokratų pirmininkas M. Sinkevičius teigė, kad Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais, kurių metu tvirtinta, kad kitąmet biudžete numatytos lėšos gynybai bus mažesnės nei išties planuojama. Tokį ministrės D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nenuoseklų.
„Nežinau, kodėl Krašto apsaugos ministerija į ministeriją sukvietė daug visuomenei turinčių įtaką žmonių, žurnalistų ir atskirai pradėjo aiškinti, kad vis tik gal tas procentas nebus toks. Čia įdomus pratimas, kurį vėliau įvertinsime. (...) Neatrodo nuoseklu ir neatrodo komandiška“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ teigė M. Sinkevičius.
Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene.
Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.
ELTA primena, kad trečiadienį Vyriausybės vadovė pranešė, jog kitų metų valstybės biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo BVP. Finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, finansavimas krašto apsaugai kitąmet iš viso sieks virš 4,79 mlrd. eurų. Planuojama, kad gynybai nebus skiriama skolintų lėšų.
Tiesa, premjerė taip pat kalbėjo apie tai, kad dalis iš 5,38 proc. nuo BVP finansavimo bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.
Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.
