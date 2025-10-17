Lrytas Premium prenumerata tik
Aktualijos

Darbą pradeda žemės ūkio viceministras A. Pekauskas

2025 m. spalio 17 d. 08:31
Darbą Žemės ūkio ministerijoje (ŽŪM) penktadienį pradėjo ketvirtasis viceministras Artūras Pekauskas, skelbia institucija.
Pasak pranešimo, A. Pekauskas turi vadovaujamojo darbo patirties tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje, taip pat yra ūkininkas, Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Mažeikių skyriaus narys.
Viceministras A. Pekauskas yra Akmenės rajono savivaldybės tarybos narys, frakcijos vadovas, dirbo Seimo kanceliarijoje. Prieš tai dirbo šios savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, dar anksčiau – Mažeikių rajono savivaldybės administracijoje vyr. specialistu.
Naujasis ŽŪM atstovas taip pat yra dirbęs trijų uždarųjų akcinių bendrovių, kurios specializavosi elektros energijos diegime iš atsinaujinančių energijos šaltinių, direktoriumi.
Kauno technologijos universitete, Ekonomikos ir verslo fakultete A. Pekauskas įgijo organizacijų vadybos magistro laipsnį, Žemaitijos kolegijoje baigė kaimo turizmo vadybos bakalauro studijas.
ŽŪM vadovauja ministras Andrius Palionis, o jo likusią viceministrų komandą sudaro Ramūnas Krugelis, Gediminas Tamašauskis ir Arūnas Jagminas.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)viceministrasVyriausybė

