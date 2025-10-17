Lrytas kartu su A. ir R. Gataveckais pristatė kolektyvinį „Autoportretą“ – meno kūrinį apie mus visus

Jis buvo kuriamas gyvai, naujienų portalo Lrytas organizuotoje konferencijoje „Saugumo kodas“ penktadienį Vilniuje, kur susitiko įvairių sričių ekspertai, aktyvistai ir visuomenės lyderiai. Konferencijos metu buvo gvildenami fizinio, socialinio ir kultūrinio, ekonominio, kibernetinio ir psichologinio saugumo klausimai Lietuvoje, o pats „Autoportreto“ kūrimo procesas tapo gyvu komentaru apie bendrystę, įtrauktį ir pasitikėjimą vieni kitais.
„Autoportreto“ kūrimo principas buvo paprastas, tačiau galingas: kiekvienas dalyvis ant drobės paliko vieną nenutrūkstamą liniją. Šie individualūs gestai susiliejo į bendrą vaizdą – išnyko ribos tarp asmens ir bendruomenės, tarp skirtingų istorijų ir patirčių.
„Rezultatas nėra figūrų rinkinys, o vienas bendras vaizdas. Tai autoportretas, suprantamas ne kaip individo atvaizdas, bet kaip kolektyvinis procesas, kuriame „aš“ neišvengiamai virsta „mes“. Įtampą kūrė būtent dalyvių sąrašas – kiekviena linija žiūrovui tapo ne abstrakcija, o galimo konflikto, santykio ar bendrabūvio pėdsaku“, – teigė A. ir R. Gataveckai.
Kūrinys buvo baigtas tuomet, kai dalyviai nusprendė, kad nebeliko ką pridėti. Jis tapo dokumentu, liudijančiu gyvą, besitęsiantį santykį tarp skirtingų žmonių ir bendruomenių.
„Autoportretas“ buvo viena iš Lrytas iniciatyvos „Įvairiaspalvis Vilnius“ dalių. Ši iniciatyva skatino diskusijas apie šiuolaikinį Vilnių – daugiatautį, atvirą, demokratišką miestą, kuriame įvairovė yra ne grėsmė, bet galimybė augti visiems.
Kūrime dalyvavo dešimt skirtingų profesijų, sričių ir pažiūrų atstovų: Agnė Širinskienė, Saugirdas Vaitulionis, Daniel Lupshitz, kunigas Edvinas Jurgutis, Linas Linkevičius, Ewelina Dobrowolska, Skirmantas Malinauskas, Jūratė Juškaitė, Vaiva Poškaitė-Kovaliuk, Ernest Alesin.
„Vilnius garsėja savo įvairove, tačiau svarbu, kad šį bruožą lydėtų matomumas, pripažinimas ir bendruomenių įtraukimas į viešąjį gyvenimą. Apdovanojimų tikslas – įvertinti tuos, kurie kuria vieningesnę, atviresnę ir draugiškesnę visuomenę“, – sakė organizatoriai.
Konferencijos dalyviai turėjo galimybę stebėti „Autoportreto“ kūrimo procesą bei sudalyvauti diskusijoje „Kaip visi (su)telpa Vilniuje?“, kurioje kūrinį pristatė patys autoriai. Artimiausiu metu paskelbsime informaciją, kur bus galima pamatyti šį kūrinį.
Be meno kūrinio, konferencijoje vyko ir antra Lrytas iniciatyvos „Įvairiaspalvis Vilnius“ dalis – apdovanojimai, skirti paminėti asmenis ir bendruomenes, skatinančias tautinį tapatumą, pagarbą kitoms kultūroms ir mažina socialinę atskirtį.