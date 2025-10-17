Lrytas suvienijo 46 savivaldybių lyderius diskusijai apie saugumą

Forumo tikslas buvo ne tik įvardinti aktualiausias problemas, bet ir skatinti praktinį bendradarbiavimą tarp savivaldybių bei valstybės institucijų, stiprinti krizių valdymo kultūrą ir formuoti vieningą požiūrį į saugumo politiką Lietuvoje.
Savivalda – pirmoji grandis, į kurią kreipiasi gyventojai ištikus krizei, todėl merų vaidmuo tampa lemiamas sprendžiant įvairaus pobūdžio grėsmes – nuo kibernetinių atakų iki socialinių neramumų.
Uždarame forume dalyvavo šie šalies vadovai ir ekspertai: ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas, vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič, krašto apsaugos viceministras Bronius Bieliauskas, Ryšių reguliavimo tarnybos pirmininkė Jūratė Šovienė bei VILNIUS TECH prorektorė doc. dr. Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė.
Diskusijose buvo analizuotos šios temos:
- Konkrečių naudų paketas savivaldybėms, kurių teritorijose veikia ar bus įsteigti kariniai poligonai ir karinės mokymo teritorijos.
- Ekonomikos transformacija ir naujos galimybės regionams;
- Kaip judama su priedangų infrastruktūra ir kokių praktinių žingsnių galima imtis kartu. Planuojami pokyčiai, keičiant krizių valdymą ir civilinės saugos įstatymą;
- Ateities ryšys: kaip užtikrinti skaitmeninį saugumą visiems;
- VILNIUS TECH naujienas regionų augimui.
Forumas tapo reikšmingu žingsniu link labiau koordinuoto, bendradarbiavimu grįsto valstybės saugumo modelio, kuriame svarbų vaidmenį užima ne tik nacionalinės institucijos, bet ir kiekvienas vietos savivaldos lygmuo.
Dalyvavimą patvirtino merai ar jų atstovai iš 46 Lietuvos savivaldybių: Akmenės, Alytaus miesto ir rajono, Anykščių, Birštono, Biržų, Elektrėnų, Ignalinos, Joniško, Jurbarko, Kaišiadorių, Kalvarijos, Kauno rajono, Kazlų Rūdos, Kelmės, Kėdainių, Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybė, Kretingos, Kupiškio, Marijampolės, Neringos, Pagėgių, Panevėžio miesto, Pasvalio, Plungės, Prienų, Radviliškio, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių miesto, Šilalės, Tauragės, Telšių, Trakų, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilniaus miesto, Visagino ir Zarasų savivaldybių vadovai ir jų atstovai.
Toks platus atstovavimas rodo, kad saugumo klausimai aktualūs visai Lietuvai, nepriklausomai nuo regiono ar savivaldybės dydžio.
Forumas įvyko didžiausios Lietuvoje saugumo konferencijos „Saugumo kodas“ metu, kuri subūrė ne tik savivaldybių lyderius, bet ir visą visuomenę. Konferencijos metu saugumo temas savo srities ekspertai pristatė aiškiai, suprantamai, o dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai bendrauti su savo savivaldybių atstovais.
„Saugumo kodas“ – tai Lrytas iniciatyva, įgyvendinama kartu su Krašto apsaugos ministerija, VILNIUS TECH, Telia ir kitais partneriais.
