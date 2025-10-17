Prasidėjo didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje „Saugumo kodas“: ko nepraleisti?

Konferencijoje dalyvauja per 3000 žmonių, o renginio programa apima tiek teorinius pranešimus, tiek praktinius mokymus. Dalyviai bando realias situacijų simuliacijas, lankosi daugiau nei 20 stendų, kuriuose pristatoma gynybinė technika, amunicija, mokymų įrankiai ir metodikos. Taip pat vyksta specialios pilietiškumo pamokos moksleiviams.
Konferenciją inicijavo Lrytas, o ją įgyvendinti padeda Krašto apsaugos ministerija, VILNIUS TECH, Telia ir kiti partneriai.
Temų spektras – nuo kibernetinio saugumo iki psichologinio atsparumo
Renginio programa vyksta penkiose teminėse salėse:
- Gynyba ir saugumas: ar valstybė pasiruošusi grėsmėms?
- Kibernetinis saugumas: kaip atpažinti ir atremti informacines bei IT atakas?
- Ekonomika ir verslas: verslo gebėjimas prisitaikyti krizėse.
- Kodas: pareigūnas ir civilis: pilietiškumas – išgyvenimo pagrindas?
- Psichologinis atsparumas: emocinis saugumas kaip visuomenės stiprybė.
Dalyviai ne tik klausosi pranešimų – jie mokosi reaguoti į ekstremalias situacijas, gauna patarimų iš pirmų lūpų, mezga ryšius su saugumo profesionalais.
Vyksta ir specialios iniciatyvos
Merų forumas: 46 savivaldybės vienijasi dėl saugumo
Vienas svarbiausių konferencijos renginių – uždaras forumas savivaldybių vadovams, kuriame dalyvauja net 46 merai arba jų įgalioti atstovai. Jie aptaria savivaldos vaidmenį nacionalinio saugumo sistemoje, krizių valdymą, bendradarbiavimą ir gyventojų informavimą ekstremaliose situacijose. Dalyvių gausa rodo augantį savivaldybių įsitraukimą į saugumo politiką.
„Įvairiaspalvis Vilnius“ apdovanojimai
Konferencijos metu vyks ir „Įvairiaspalvis Vilnius“ apdovanojimai, kuriais pagerbiami žmonės, bendruomenės ir iniciatyvos, aktyviai kuriantys atviresnį ir įtraukesnį miestą. Tai padėkos ženklas tiems, kurie dažnai lieka nepastebėti, bet daro reikšmingą įtaką visuomenei.
Meninis projektas „Autoportretas“
Vienu iš ryškiausių akcentų tampa gyvai kuriamas meninis performansas „Autoportretas“, kurį nuo 10 val. įgyvendinti padės menininkai broliai Algirdas ir Remigijus Gataveckai. Tai kolektyvinis meno gestas, kuriame kiekvienas dalyvis palieka vieną nenutrūkstamą liniją ant drobės – taip simboliškai atsispindi bendruomeniškumas, įtrauktis ir pasitikėjimas vieni kitais.
„Saugumo kodas“ – žinios, kurios tampa veiksmais
„Saugumo kodas“ – tai ne tik konferencija, bet ir gyva platforma praktiniam atsparumui stiprinti. Čia svarbios temos aptariamos suprantamai ir aiškiai, o teorija virsta veiksmais. Renginyje dalyvauja visi – nuo aukščiausių politikos lyderių iki jaunų piliečių, kuriems rūpi valstybės ir bendruomenės ateitis.
Konferencijos vieta: VILNIUS TECH, Saulėtekio al.11
Pagrindiniams konferencijos partneriai – Britų taryba Lietuvoje, „Telecentras“, Vidaus reikalų ministerija, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD), Ekonomikos ir inovacijų ministerija.
