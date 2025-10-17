STT „čekiukų“ byloje pareiškė įtarimus Seimo nariui T. Martinaičiui

Jam pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo bei disponavimo jais, penktadienį pranešė STT.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, T. Martinaitis, 2019–2023 m. eidamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario pareigas, galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir pateikė su tarybos nario veikla susijusias avanso apyskaitas apie patirtas išlaidas kurui. Jos galimai buvo susijusios su asmeninių išlaidų apmokėjimu, o ne su patirtomis išlaidomis, vykdant tarybos nario veiklą.
Tokiu būdu T. Martinaitis galimai Akmenės rajono savivaldybės administracijai padarė 3 tūkst. 674 eurų žalą.
Anksčiau prokuratūra skelbė, kad teisėsaugos surinkti duomenys leidžia manyti, jog T. Martinaitis, dirbdamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos nariu, galėjo suklastoti 12 išlaidų ataskaitų.
Išlaidos už degalus galimai buvo apmokėtos 29 skirtingomis mokėjimo kortelėmis, kurios priklauso ne T. Martinaičiui, o 26 fiziniams asmenims, 2 juridiniams asmenims, 1 mokėjimo kortelė išduota užsienio banko.
Taip pat skelbta, kad į ataskaitas T. Martinaitis įtraukė atostogų metu patirtas 1 tūkst. 158 eurų išlaidas už degalus bei komandiruočių metu patirtas 322 eurų išlaidas už degalus.
Rugsėjo 23 d. Seimas supaprastinta tvarka panaikino šio socialdemokrato atstovo imunitetą, leisdamas jį patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
T. Martinaitis 2019–2024 m. ėjo Akmenės rajono savivaldybės vicemero pareigas.
