Susisiekimo ministras nustatė 26 ribojamųjų zonų tinklą Lietuvos oro erdvėje

„Nustačiau 26 ribojamųjų zonų tinklą visoje oro erdvėje virš Lietuvos, tai taip pat apima mūsų teritorinius vandenis“, – žurnalistams penktadienį sakė J. Taminskas.
Šios zonos bus aktyvuojamos prireikus skubiai panaudoti karinę jėgą prieš bepiločius, kurie pažeidė Lietuvos oro erdvę.
Kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens prašymu, po tokio pažeidimo konkrečią tinkle esančią ribojamąją zoną aktyvuos oro eismo paslaugų teikėjas – už skrydžių valdymą atsakinga valstybinė įmonė „Oro navigacija“.
Anot Susiekimo ministerijos, konkrečioje ribojamoje zonoje esantys orlaivių pilotai bus informuojami ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki jos aktyvavimo, kad iš jos galėtų pasitraukti.
Ribojamųjų zonų tinklas turi horizontalius (koordinatėmis) ir vertikalius (skrydžių lygių) išmatavimus.
Nauja tvarka įvedama Seimui priėmus Susisiekimo ministerijos inicijuotus įstatymo pakeitimus.
Ankstesnė tvarka karinę jėgą leido panaudoti tik išimtiniais atvejais – kai orlaivis įskrisdavo į draudžiamą zoną ir keldavo realų pavojų svarbiems valstybės objektams.