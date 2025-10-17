Lrytas Premium prenumerata tik
Žiniasklaida: S. Cichanouskajai laikinai grąžinta VAT apsauga

2025 m. spalio 17 d. 16:53
Baltarusijos opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai laikinai buvo grąžinta Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) saugumo parama, praneša naujienų portalas LRT.lt
Kaip portalui nurodė S. Cichanouskajos diplomatinis patarėjas Dzianisas Kučinskis, saugumo parama Baltarusijos opozicijos lyderei grąžinta tol, kol bus sukurta nauja saugumo sistema. Pasak jo, taip pat atnaujinta Baltarusijos demokratinės atstovybės biuro veikla.
„Vakar mums buvo sugrąžinta laikina saugumo parama iš Vadovybės apsaugos tarnybos kol bus sukurta nauja saugumo sistema. Taip pat atnaujinome savo biuro veiklą. Tikimės, kad rasime tolesnius bendrus sprendimus dėl darbo Lietuvoje tęstinumo“, – portalui LRT.lt nurodė D. Kučinskis.
ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.
S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.
