Po kritikos bangos – paties R. Vaikšnoro komentaras: įvyko nesusipratimas

Kaip skelbta, kariuomenės vadas R. Vaikšnoras šią savaitę LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.
Dėl tokių pasisakymų šią savaitę generolą kritikavo ne vienas valdančiosios koalicijos atstovas, tarp kurių ir premjerė Inga Ruginienė.
R. Vaikšnoras šeštadienį sakė, kad įvyko nesusipratimas ir nesusikalbėjimas – jis tikino kalbėjęs interviu antradienį, kai planuojamo gynybos biudžeto skaičiai dar nebuvo žinomi.
„Biudžetas dar tik planuojamas. Kur įvyko nesusipratimas – mano interviu buvo duotas antradienį, o viskas nuskambėjo trečiadienį ir ketvirtadienį, aš po to nekalbėjau. Antradienio interviu, dar niekas nežinojo apie skaičius, niekas nebuvo aišku dėl biudžeto. Visi pasigavo mintį, kad vadas kažką kritikuoja – jokiu būdu.
Aš esu konstruktyvaus bendravimo šalininkas ir šnekame apie tai, ką žinome“, – šeštadienį Eltai sakė R. Vaikšnoras.
Į politikų kalbas nesivels
Kaip ELTA jau skelbė, tarp generolą kritikavusiųjų – ir Seimo pirmininkas Juozas Olekas, ir socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Savo ruožtu „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pareiškė, kad kariuomenės vadas R. Vaikšnoras turėtų trauktis iš užimamų pareigų. Valdančiajai daugumai priklausančios partijos pirmininkas tvirtina, kad generolas neturėjo teisės įsitraukti į viešas diskusijas dėl gynybai skirtų lėšų panaudojimo.
„Kariuomenei ir man, kaip vadui, gali būti nepadoru komentuoti politikų pasisakymų, politikai gali ką nori sakyti, jiems netaikoma jokia atsakomybė. Aš nenoriu veltis. Manęs nei žeidžia, nei nežeidžia (tokie vertinimai – ELTA). Aš esu konstitucinė figūra, paskirta prezidento, patvirtinta Seimo. Aš atsakingas už gynybinių pajėgumų stiprinimą, aš turiu įpareigojimą paruošti kariuomenę per labai trumpą laiką, jeigu atlikti pareigą tėvynei, jei to prireiktų“, – aiškino R. Vaikšnoras.
Tačiau jis ragino pamąstyti, ar kai kurių politikų pasisakymai negali pasitarnauti priešiškoms jėgoms.
„Ar stabilumo ir pasitikėjimo toks pasisakymas prideda? Tegu pilietis pats sau įvertina, manau, kad priešiškoms jėgoms ir šalims geras būdas pasijuokti iš mūsų, kaip mes bendraujame“, – sakė kariuomenės vadas.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
Raimundas VaikšnorasKariuomenėgynybos biudžetas
