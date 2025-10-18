Vilniuje – paramos bėgimas mirusiems kariams atminti: kilni misija sutraukė šimtus žmonių

Renginio metu sostinės gyventojai ir miesto svečiai buvo pakviesti bėgti, eiti ar riedėti 1 ar 4 kilometrų distancijas. Kariai ir visi norintys taip pat galėjo įveikti 10 kilometrų distanciją, kurioje varžėsi dėl atviro Lietuvos kariuomenės čempionato apdovanojimų.
Gražia tradicija tapęs renginys buvo skirtas atminti ir pagerbti šiais metais dėl įvairių priežasčių ne tarnybos metu mirusius Lietuvos karius.
Renginyje renkama parama seržantės Ligitos Petrulytės, majoro Dariaus Vilkelio, eilinio Pauliaus Brazio, vyresniojo eilinio Edmundo Poviliūno, grandinio Edgaro Babkino, štabo seržanto Donato Jasudavičiaus šeimoms.
„Šis bėgimas jau tapo tradicija, „In Memoriam“ kiekvienais metais suburia karius, jų šeimas, draugus ir sąjungininkus. Tai diena, kai sustojame ir prisimename tuos, kurių nebėra su mumis. Tai tylus būdas pasakyti „ačiū“ tiems, kurie tarnavo, ir parodyti, kad jų šeimos nėra vienos.
Tokie renginiai primena, kad kariuomenės stiprybė – ne tik ginkluotėje ar treniruotėse, bet ir bendrystėje. Ačiū visiems, kurie šiandien čia – už atmintį, už pagarbą ir už buvimą kartu“, – sakė bėgime dalyvavęs renginio globėjas, Lietuvos kariuomenės vadas gen. Raimundas Vaikšnoras.
Kaip ir kasmet, pagerbiant kolegas, bėgime Vingio parke, Vilniuje, dalyvavo šimtai Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karių bei bėgimo entuziastų. Kariniai vienetai taip pat organizavo Lietuvos karių ir sąjungininkų bėgimus dislokacijos vietose, pagerbdami išėjusius karius bei rinkdami lėšas šeimoms.
Šiemet prie iniciatyvos prisijungė ir tvaraus judumo platforma bei mobilioji programėlė „Walk15“, kurioje nuo rugsėjo 22 d. iki spalio 17 d. vyko žingsnių iššūkis #InMemoriamKariams. Jo tikslas – surinkti 600 mln. žingsnių už šiais metais mirusius Lietuvos karius.
Renginį organizuoja Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų sąjunga kartu su Lietuvos kariuomene ir ją remiančiomis organizacijomis.
Pirmasis „In Memoriam“ bėgimas buvo surengtas 2015 metų rudenį, po tarnybos metu mirusios majoro Vytauto Buroko žūties.
Nuo to laiko renginys tapo prasminga tradicija, kasmet suburiančia šimtus dalyvių, norinčių pagerbti žuvusius karius ir palaikyti jų artimuosius.