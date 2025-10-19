Įžeidimą pasiuntusiam „aušriečių“ viceministrui – B. Vanago atkirtis

„Šįryt bandžiau iššifruoti, ką man bandė parašyti „Nemuno aušros“ žemės ūkio viceministras.
Perfrazuojant gulintį mauzoliejuje: „kiekvienas beraštis gali valdyti valstybę“.
Užuojauta ūkininkams. Ypač Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija darbuotojams“, – sekmadienį rašė B.Vanagas.
Lenktyninkas pridėjo ekrano nuotrauką, kurioje matyti minėtas A.Jagmino komentaras ir paties B.Vanago atsakymas: „Artūras Jagminas, ar lietuvių kalba tikrai tokia sunki?“
Lrytas primena, kad šeštadienį pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius V.Landsbergis šventė 93-ąjį gimtadienį, jo pasveikinti atvyko gausus būrys bičiulių.
Sveikinimai V.Landsbergiui pylėsi ir socialiniuose tinkluose. Tarp jų ir B.Vanagas pasidalijęs bendra nuotrauka su V.Lansbergiu bei prirašęs:
„Klausimas yra ne kaip būti laisvu, o kaip laisvu išlikti“ Net ir suėjus 93-ims, sunkiai rasčiau stipresnį Lietuvos vizionierių.
Prezidente, su gimtadieniu!
Šoferis (taip Jis mane vadina susitikus).“
Komentarą po šiuo įrašu ir parašė A.Jagminas, kuris su „Nemuno Aušra“ nesėkmingai bandė patekti į Seimą.
Tačiau iki tol Šilutės rajono tarybos nario pareigas ėjęs A.Jagminas šių metų sausį buvo pakviestas į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM).
Kaip nurodoma buvusio kandidato į Seimo narius anketoje, A.Jagminas 1987–1990 m. priklausė Tarybų Sąjungos komunistų partijai, o 2023 m. įstojo į „Nemuno aušrą“.