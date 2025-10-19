Lrytas Premium prenumerata tik
Įžeidimą pasiuntusiam „aušriečių“ viceministrui – B. Vanago atkirtis

2025 m. spalio 19 d. 10:57
Lrytas.lt
Asmeninėje „Facebook“ paskyroje gimtadienio sveikinimu Vytautui Landsbergiui šeštadienį pasidalinęs lenktynininkas Benediktas Vanagas sulaukė įžeidimų. „Nu ir Ąslias“, – negrabų komentarą po įrašu suraitė „aušrietis“ Arūnas Jagminas. B.Vanagas atkreipė dėmesį, kad politikas eina aukštas pareigas.
„Šįryt bandžiau iššifruoti, ką man bandė parašyti „Nemuno aušros“ žemės ūkio viceministras.
Perfrazuojant gulintį mauzoliejuje: „kiekvienas beraštis gali valdyti valstybę“.
Užuojauta ūkininkams. Ypač Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Ministerija darbuotojams“, – sekmadienį rašė B.Vanagas.
Lenktyninkas pridėjo ekrano nuotrauką, kurioje matyti minėtas A.Jagmino komentaras ir paties B.Vanago atsakymas: „Artūras Jagminas, ar lietuvių kalba tikrai tokia sunki?“
Lrytas primena, kad šeštadienį pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, profesorius V.Landsbergis šventė 93-ąjį gimtadienį, jo pasveikinti atvyko gausus būrys bičiulių.
Sveikinimai V.Landsbergiui pylėsi ir socialiniuose tinkluose. Tarp jų ir B.Vanagas pasidalijęs bendra nuotrauka su V.Lansbergiu bei prirašęs:
„Klausimas yra ne kaip būti laisvu, o kaip laisvu išlikti“ Net ir suėjus 93-ims, sunkiai rasčiau stipresnį Lietuvos vizionierių.
Prezidente, su gimtadieniu!
Šoferis (taip Jis mane vadina susitikus).“
Komentarą po šiuo įrašu ir parašė A.Jagminas, kuris su „Nemuno Aušra“ nesėkmingai bandė patekti į Seimą.
Tačiau iki tol Šilutės rajono tarybos nario pareigas ėjęs A.Jagminas šių metų sausį buvo pakviestas į Žemės ūkio ministeriją (ŽŪM).
Kaip nurodoma buvusio kandidato į Seimo narius anketoje, A.Jagminas 1987–1990 m. priklausė Tarybų Sąjungos komunistų partijai, o 2023 m. įstojo į „Nemuno aušrą“.
