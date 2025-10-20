G. Nausėda sukritikavo R. Žemaitaitį: pareiškimai ignoruoja šiandienos realybę

„Tokios kalbos ir tokie pareiškimai yra visiškai neatsakingi. Jie visiškai ignoruoja šiandienos realybę, kuri yra pakankamai rūsti ir kelianti daug iššūkių“, – pirmadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.
„Jeigu ponas Žemaitaitis ketina Lietuvą apginti savo liežuviu arba feisbuko postais, tai tokios viltys, turbūt, nedaug ko yra vertos. Turime investuoti į savo gynybą tiek, kad būtume pajėgūs gintis patys. Ir kad mūsų partneriai, matydami mūsų pastangas gintis, būtų pasirengę ginti išorinę ES sieną kartu“, – teigė šalies vadovas.
Anot G. Nausėdos, visos „sveikai mąstančios“ Lietuvos politinės jėgos remia valstybės užsibrėžtus tikslus kuo greičiau sukurti diviziją.
„Esame tik kelio pradžioje. Po ilgų metų nepakankamo gynybos finansavimo susidarė labai daug apsirūpinimo karine įranga, infrastruktūra bei amunicija ertmių. Jas reikia užpildyti. Reikia tai padaryti per trumpą laiką.
Nacionalinė divizija yra vienas iš svarbiausių mūsų visuotinio gynybos plano aspektų. Mes ją įgyvendinsime taip, kaip esame numatę. Šiandien visos sveikai mąstančios politinės jėgos remia šią iniciatyvą. Turime tai padaryti nedelsiant. Laikas nėra mūsų sąjungininkas. Turime tai padaryti iki 2030 metų“, – sakė G. Nausėda.
„Gynybos finansavimas nuo 5 iki 6 proc. BVP yra sudėtinė šio plano dalis“, – apibendrino prezidentas.
Sekmadienį laidoje „ELTA savaitė“ „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ragino kol kas atidėti divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Politikas taip pat akcentavo sieksiantis, kad kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. nuo BVP produkto.
Kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
