Įtakingiausiais visuomenininkais išrinkti A. Tapinas, L. Kojala ir J. Ohmanas

Toliau įtakingiausiųjų sąraše rikiuojasi kunigas Ričardas Doveika, tinklaraštininkas, apžvalgininkas Skirmantas Malinauskas, istorikas Alfredas Bumblauskas bei operos ir teatro režisierė Dalia Ibelhauptautė.
Aštuntoje vietoje – operos solistė Asmik Grigorian, devintas – režisierius Oskaras Koršunovas, dešimta pozicija skirta politologei Rimai Urbonaitei.
Žurnalas „Reitingai“ Lietuvos elito nuomonės tyrimą apie įtakingiausius šalyje asmenis, įskaitant visuomenininkus, atliko šių metų liepos 14–rugsėjo 8 dienomis ir apklausė 1 096 respondentus, o kompanija „Spinter tyrimai“ Lietuvos visuomenės tyrimą atliko šių metų liepą ir apklausė 1 tūkst. respondentų.
„Lietuvos įtakingiausieji 2025“ – jau vienuoliktus metus vykdomas išskirtinis „Delfi“ projektas, kurio metu renkami žmonės, darantys didžiausią įtaką Lietuvos raidai, visuomenei bei sprendimų priėmėjams
Šių metų ciklas pirmą kartą susideda iš septynių dalių ir atskleidžia, kas yra įtakingiausi politikai, verslininkai ir ekonomistai, tarnautojai ir pareigūnai, visuomenininkai, žiniasklaidos atstovai, pramogų bei sporto pasaulio atstovai.
Andrius TapinasLinas KojalaBlue/Yellow
