M. Sinkevičius prakalbo apie įtampas Krašto apsaugos ministerijoje: gali paaiškėti netrukus

R.Žemaitaičiui pareiškimus, kad šis sieks, jog krašto gynybai kitąmet būtų skirta mažiau negu 5 proc. BVP, o divizijos įkūrimą reikėtų atidėti, M.Sinkevičius teigė, kad R.Žemaitaitis ne visai teisingai įvardijo akcentus, bet prioritetus esą išsakė teisingai.
„Nuskambėjo tas 5 proc. klausimas – ar 5 proc. ir kablelis, ar lygiai 5 procentai. Manau, kad finansų ministerija teisingai sudėliojo akcentus ir tas procentas džiuginantis, nereikia jo mažinti, jeigu išeina – didinti. Bet, matyt, kad biudžetas yra neguminis.
Vienok, buvo teisingai įvardyti akcentai. Vokietijos brigados dislokavimas yra vienas prioritetų, kaip ir oro gynyba, kaip ir divizijos suformavimas. Divizijos suformavimas numatytas iki 2030 metų - tikrai nereikia atidėti, nereikia stabdyti, reikia stengtis, kaip įmanoma greičiau, kad ta divizija atsirastų.
Nežinau, ar pono Žemaitaičio akcentai buvo teisingi, bet jis nepaneigė tų prioritetų, kuriuos mes turime, kaip šalis, ir juos matome vienodai“, – kalbėjo M.Sinkevičius.
Viešojoje erdvėje pasirodžius nuomonėms, kad R.Žemaitaitis tiesiog ištransliavo pačių socialdemokratų poziciją, kurią šie bijo viešai išsakyti, ir tokiu būdu R.Žemaitaitis tampa bloguoju policininku, o socialdemokratai lieka geruoju, M.Sinkevičius teigė tikintis, kad, nepaisant komunikacijos, sutartas sprendimas turėtų būti priimtas.
„Geru policininku visada malonu būti, geriau būti negu blogu. Nesvarbu, kokį žanrą kuris politikas užsiima, kokią pozą, proaktyvią, destruktyvią, aktyvią, bet visą laiką be komunikacijos daug svarbiau politiniai sprendimai.
Manau, kad tie politiniai sprendimai bus pasiekti su numatytu 5,38 proc. BVP. Toks matymas, tikuosi, bus bendras“, – kalbėjo M.Sinkevičius.
Paklaustas, ar jis yra tikras, kad „Nemuno aušra“ vieningai palaikys biudžetą, M.Sinkevičius atsakė teigiamai.
„Esu tikras. Tikiuosi. Būtų keistoka“, – atsakė jis.
Laukia daugiau informacijos?
M.Sinkevičius taip pat pakomentavo kilusį konfliktą tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės.
M.Sinkevičius teigė netikintis, kad D.Šakalienė nieko nežinojo apie krašto apsaugos ministerijoje surengtą susitikimą su influenceriais, kurio metu esą buvo pateikti klaidingi skaičiai apie būsimą gynybos finansavimą, ir vadino jį informacine ataka prieš premjere ir daromu spaudimu.
„Panašu, kad aš tada žinau daugiau kas vyksta jos ministerijoje negu pati ministrė. Galima tuo tikėti. Aš tuo netikiu“, – nurodė M.Sinkevičius.
LSDP pirmininkas teigė, kad toks D.Šakalienės elgesys yra nekolegiškas, nes visi ministrai galėtų susikviesti žurnalistus ir daryti informacinį spaudimą premjerei, kad jiems reikia daugiau lėšų keliams ar kitiems jų ministerijų tikslams.
Ar socialdemokratų partija patenkinta D.Šakalienės darbu? M.Sinkevičius kalbėjo, kad klausimas dėl ministrės pasitraukimo iš užimamų pareigų yra ankstyvas, tačiau tuo pačiu užsiminė apie informaciją, kuri apie minsitrę dar esą galėtų paaiškėti netrukus.
„Mes kol kas jokių kritinių pastabų neturime, išskyrus tų epizodų, kurie atrodo keistokai ir kitų dalykų, kurie šiek tiek žinomi, kur ne mūsų kompetencija vertinti – pradėti tam tikri tyrimai.
Man atrodo, yra įtampų ir pačioje komandoje, ministerijoje. Tas mikroklimatas, bent aš girdžiu, yra sudėtingas. Gali būti, kad per artimiausias savaites, mėnesius paaiškės daugiau informacijos apie tai, kaip mums sekasi, kaip ta ministerija tvarkosi ir su komanda, ir su biudžetu ir visais kitais dalykais“, – užsiminė M.Sinkevičius.
Žemaitaitis ragino kol kas atidėti divizijos vystymą: gal pirma susitvarkykime su Vokietijos brigada
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis ragina kol kas atidėti divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Politikas taip pat akcentuoja sieksiantis, kad kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. nuo bendrojo vidaus (BVP) produkto.
„Jau gal nustokite sapnuoti apie savo diviziją. Šiandieną gal su brigada gal pirma susitvarkykime. Nes kai aš jau girdžiu apie diviziją, tai man jau silpna darosi. Mes dar neturime brigadai pasirengimo, mes dar neturime infrastruktūros, bet mes jau kalbame apie diviziją“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Žemaitaitis.
Todėl „aušrietis“akcentuoja, kad valstybė šiuo metu turėtų ne steigti diviziją, o susikoncentruoti į viešosios infrastruktūros vystymą ir pasirengimą priimti Vokietijos brigadą.
„Ar geriau žvirblis rankoje, ar briedis lankoje? Mano galva, žvirblis rankoje. (…) Apie diviziją reikia galvoti, reikia ruoštis (...), reikia daryti. Bet pirmiausia yra tai, kas yra aktualu dabar, ir brigada. Tai čia turime sukoncentruoti visų pinigų panaudojimą“, – pabrėžė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis taip pat akcentuoja, kad infrastruktūros vystymas yra ypač aktualus ir rengiantis priimti Vokietijos brigadą.
„Jeigu mes neturėsime bendros infrastruktūros, tai kur tie vokiečiai čia pas mus atvažiuos? Kur atvažiuos mūsų partneriai?“ – kėlė klausimus R. Žemaitaitis.
„Jeigu karininkai neturės galimybės atvykti į brigadą ir nebus sutvarkyti keliai, nebus sutvarkytas susisiekimas, tai aš niekaip nesuprantu, kam tada tie vokiečiai reikalingi Pilaitėje gyvenantys savo name, jeigu nepasieks jie poligono“, – pridūrė jis.
Teigia, kad finansavimas gynybai ateinančiais metais neturėtų viršyti 5 proc. nuo BVP
„Nemuno aušros“ pirmininkas taip pat mano, kad ateinančių metų gynybos biudžetas turėtų būti sumažintas ir neviršytų 5 proc. nuo BVP.
„Manau, kad bus pateikta dar pasiūlymų (...). Gynybos finansavimas turi būti ne didesnis nei 5 proc. (nuo BVP – ELTA)“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Žemaitaitis.
„Aš manau, kad 0,38 proc. neturėtų būti numatomi virš, nes 2027–2028 metais mes turėsime didelę problemą su grąžinimu“, – sakė jis.
Politikas taip pat pabrėžė manąs, kad dalį šių lėšų yra būtina skirti šalies infrastruktūros gerinimui.
„Iš 5 proc. gynybai, 0,2–0,3 proc. turėtų būti skiriami ir mobilumui, vadinamajam mobilumo paketui“, – savo poziciją išsakė „aušriečių“ lyderis.