Klibant kėdei, D. Šakalienė pravėrė derybų dėl gynybos finansavimo eigą

„Man nėra labai aišku, kaip tokioje atmosferoje galima dirbti. Nes, mano akimis žiūrint, mūsų esminis tikslas turėtų būti vienas – užtikrinti gynybai visus reikalingus resursus. Kai kalbame apie dialogą, jis turi būti atviras, sąžiningas ir konstruktyvus. Iš mano pusės jis visada toks buvo. Gal ne visada patogus“, – kalbėjo D.Šakalienė.
„Pasirinkimo teisė, ar tiki žmogumi, ar ne. Šiandien girdžiu, kad partijos pirmininkas ir premjerė manimi netiki. Tai yra jų pasirinkimas. Faktai yra tokie patys, tiesa yra tik viena“, – pridūrė ji.
Jeigu tokioje atmosferoje dirbti sunku arba neįmanoma, ar ministrė neketina pati trauktis iš užimamų pareigų?
„Tai ir yra esminis klausimas – ar įmanoma dirbti tokioje atmosferoje. Aš tą klausimą sau užduodu jau kurį laiką. Vienintelė priežastis, kodėl aš esu vis dar šioje pozicijoje, tai yra siekis užtikrinti tą maksimaliai kietą mūsų gynybos gynimą“, – aiškino D.Šakalienė.
Ministrė teigė, kad tiek LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, tiek premjerė I.Ruginienė jau kelis mėnesius kalba apie tai, kad yra susvyravęs pasitikėjimas, išsakomi įvairūs įtarimai, tačiau nė vienas iš jų nepasako nieko konkrečiai, ką ji blogai padarė savo darbe.
D.Šakalienė nurodė, kad dabar susės kartu su savo komanda ir nuspręs, ką darys toliau. Savo sprendimą ministrė ketina pranešti artimiausiomis dienomis.
„Labai sunku išsklaidyti įtarimus, kuriems nėra pagrindo“, – kalbėjo ministrė.
Ministrė tvirtino, kad Krašto apsaugos ministerijoje vykusiame neoficialiame susitikime su influenceriais pateikta informacija, kad Vyriausybė ketino neskirti gynybai net 5 proc. BVP, yra teisinga ir užfiksuota oficialiuose dokumentuose.
„Bet kuri žiniasklaidos priemonė gali užklausti Krašto apsaugos ministerijos ir paprašyti informacijos apie tai, kokį biudžetą siūlė Finansų ministerija Krašto apsaugos ministerijai vasarą ir kokie tai buvo skaičiai, kurie nesiekė net 4 proc. BVP, koks biudžetas mums buvo siūlomas spalio pradžioje ir Vyriausybės posėdžio metu spalio 1 dieną, kai jis buvo pristatytas, kuris nesiekė 5 procentų“, – kalbėjo D.Šakalienė.
Ministrė įvardijo, kad spalio 1 dieną numatytame plane krašto apsaugos sistemos finansavimui buvo numatyta 4,87 proc. BVP.
„Maža to, vyko labai intensyvi diskusija apie tai, kad ir dalį iš tų 4,87 proc. turėtume skirti kitoms reikmėms. Tai reiškia, kad net tų 4,87 proc. nebūtų. Derybos sudėtingos, intensyvios, vyko daugelį savaičių.
Tikrai labai džiaugiuosi ir esu dėkinga už tai premjerei ir finansų ministrui, kad šiuo metu turime 5,38 proc. – tai vis dar nėra pakankama, jeigu norime įtraukti karių algų padidėjimą, jeigu norime įtraukti papildomus oro gynybos įsigijimus“, – paaiškino ji.
Premjerė I.Ruginienė pirmadienį nurodė, kad jos pasitikėjimas D.Šakaliene yra susivyravęs – premjerė teigė, kad uždavė ministrei klausimus, į kuriuos atsakymų tikisi per savaitę, o po to ketina priimti sprendimą dėl D.Šakalienės ateities ministrės poste.
Dovilė ŠakalienėInga RuginienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)
Rodyti daugiau žymių