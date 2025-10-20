Po R. Žemaitaičio pareiškimo dėl gynybos – užuominos iš I. Ruginienės komandos

„Premjerė ėmėsi lyderystės gynybos finansavimo klausimu ir kartu su finansų ministru bei kitais kolegomis dėjo maksimalias pastangas, kad gynybai skirta dalis siektų 5,38 proc. BVP. Šis dydis yra neliečiama konstanta. Per trumpą laiką buvo padarytas itin didelis darbas, kad būtų atliepti ne tik gynybos, bet ir socialinio saugumo poreikiai – tai atsispindi didėjančioje minimalioje mėnesinėje algoje, pensijų augime ir kituose sprendimuose.
Gynybos finansavimas plačiąja prasme – tiek išorės sienų apsaugos, tiek socialinio saugumo – yra neliečiamas. Dėl kai kurių kitų sričių yra įmanomi pokalbiai, nes biudžetas dar tik bus pateiktas Seimui.
Valstybės prioritetai nesikeičia: tiek Vokietijos brigados priėmimo, tiek divizijos formavimo klausimai bus sprendžiami, ir jiems finansavimas bus atrastas. Gyventi reikia ne tik šia diena, bet ir ruoštis ateičiai – tai stiprios, toliaregiškos, valstybiškai mąstančios valdžios požiūris, kurio turime laikytis. Lietuva jau yra paklojusi tvirtą pamatą, kurį reikia stiprinti, bet kartu žvelgti plačiau – kaip „valstybės namą“ visiškai įtvirtinti, turint aiškią viziją, stiprią išorės apsaugą ir darnų vidų.
Kalbant apie pasirinkimą – žvirblį rankoje ar briedį lankoje – anksčiau kai kurie dar minėdavo ir trečią variantą – pašalpą biržoje. Tačiau dabar darbo biržą pakeitė Užimtumo tarnyba, o žodis „pašalpa“ nebevartotinas – derėtų sakyti „išmoka“. Tad, kaip ir posakiai, jų supratimas bei reikšmės laikui bėgant kinta.
Vyriausybė, vadovaujama Premjerės, dės visas pastangas, kad neliktų pasirinkimo „ar“, o būtų ir žvirblis rankoje, ir matomas briedis lankoje. Gynybos finansavimo ir socialinio saugumo klausimai yra pernelyg svarbūs, kad būtų galima kalbėti apie mažesnį finansavimą šioms sritims“, – teigiama premjerės patarėjo Igno Dobrovolsko naujienų portalui Lrytas pateiktame komentare.
Sureagavo ir koalicijos partneriai
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas, socialdemokratas Rimantas Sinkevičius, reaguodamas į R.Žemaitaičio žodžius, teigė nežinantis būdų, kaip sudrausminti „aušriečių“ lyderį – socialdemokratas suabejojo, ar tai apskritai yra įmanoma.
R.Sinkevičius svarstė, kad greičiausiai tai yra asmeninė „aušriečių“ lyderio pozicija, o prie nesibaigiančių R. Žemaitaičio pareiškimų, pasak jo, koalicijos partneriai jau priprato.
„Remigijus Žemaitaitis daug ką šneka, bet iš esmės taip nereikėtų daryti. Reikia kurti tiek mūsų diviziją, kuri yra vienas iš svarbiausių faktorių užtikrinant mūsų ateities saugumą, tiek turi būti daroma, kad vokiečių brigada atsirastų laiku, ne vėliau 2027 m. (...). Gynyba ir saugumas šiai dienai yra prioritetas numeris vienas. O Remigijus yra toks žmogus, kuriam tu neuždrausi.
Pasak politiko, svarbiausia, kaip „aušriečių“ lyderis balsuos Seime.
„Jis šiandien taip pasakė, rytoj kitaip padarys, reikia žiūrėti ne tai ką sako, o tai kaip balsuoja ir kaip balsuos (...). Čia nėra gerai, bet mes prie to baigiame priprasti“, – Eltai pirmadienį teigė R. Sinkevičius.
O. Leiputė: pasisakymams teisę turi visi
Tuo metu socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė taip pat akcentavo, kad „aušriečių“ lyderio pasisakymai apie divizijos kūrimą bei gynybos finansavimo mažinimą greičiausiai yra asmeninė jo nuomonė. Anot O.Leiputės, sureikšminti R.Žemaitaičio pareiškimų – nereikėtų.
„Tokius pasisakymus vertinu, kaip jo nuomonę, vieno iš koalicijos partnerių, frakcijos lyderio. Jis turi teisę ją išsakyti. O šiaip, lėšos yra suplanuotos ir biudžetas bus pateikiamas, bet bus svarstymai komitetuose, svarstymai frakcijose“, – Eltai pirmadienį komentavo Seimo vicepirmininkė.
„Pasisakymas teisė turi visi. Mes prisiklausome visokių pasisakymų tiek iš koalicijos partnerių, tiek iš opozicijos ir visi turi teisę pasisakyti, o kai priiminėsime sprendimus matysime koks bus rezultatas. Labai stipriai kiekvieną pasisakymą sureikšminti kaip pasaulio pabaigą tikrai nevertėtų“, – tęsė ji.
A. Veryga: norėčiau tikėti, kad tai tik vieno žmogaus pasvarstymai
Tuo metu Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas Aurelijus Veryga teigia, kad jei paaiškėtų, jog R. Žemaitaitis reiškia ne tik savo asmeninę nuomonę, bet kalba ir partijos vardu, tuomet į situaciją reikėtų žiūrėti daug rimčiau.
„Buvom sutarę, kad ne mažiau penki procentai (BVP – ELTA) būtų skiriami gynybai (...). Nežinau, ar čia Žemaitaitis savo nuomonę išsakė, ar savo frakcijos, partijos nuomonę išsakė, nes jau ne vieną kartą paaiškėja, kad tai yra tik jo nuomonė (...). Jeigu tai yra frakcijos nuomonė, tada reikėtų į tai žiūrėti rimčiau, nes už biudžetą reikės balsuoti. Aš norėčiau tikėti, kad tai yra vieno žmogaus pasvarstymai“, – Eltai komentavo „valstiečių“ lyderis.
„Jis ne mažas vaikas, kad mes užsiimtume drausminimu (...). Aš suprantu, kad partija bando jį kažkokiu būdu drausmint ir, kaip suprantu, toks prašymas, reikalavimas buvo, kad nesuderinti tam tikri dalykai nebūtų pristatomi, kaip frakcijos ar partijos nuomonė“, – tęsė jis.
Paklaustas, ar nemano, kad tokia koalicijos partnerio retorika gali sulaukti neigiamo užsienio partnerių dėmesio, A. Veryga teigė, kad svarbiausia yra tai, kaip Seimo „Nemuno aušros“ frakcija galiausiai balsuos.
„Manau, kad mūsų partneriams, pirmiausia NATO ir kitiems užsienio partneriams, yra svarbu ne tai, ką kalba pavieniai politikai, kurie čia bando savo auditorijai tam tikrai atvejais įtikti, bet kiek (svarbūs – ELTA) sprendimai, kuriuos priims parlamentas ir Vyriausybė. Vyriausybė balsavo, pateikė biudžetą, Vyriausybė savo lygiu priėmė biudžetą, tai čia yra signalas mūsų partneriams“, – teigė LVŽS pirmininkas.
Kas įvyko?
Premjerė I.Ruginienė praėjusią savaitę pranešė, kad gynybai bus skiriami 5,38 proc. BVP.
Tuo metu R.Žemaitaitis laidoje „ELTA savaitė“ pareiškė siekiantis, kad ši suma nesiektų daugiau nei 5 proc. BVP, taip pat supriešino Lietuvos divizijos steigimą su infrastruktūros Vokietijos brigadai kūrimu.
„Jau gal nustokite sapnuoti apie savo diviziją. Šiandieną gal su brigada gal pirma susitvarkykime. Nes kai aš jau girdžiu apie diviziją, tai man jau silpna darosi. Mes dar neturime brigadai pasirengimo, mes dar neturime infrastruktūros, bet mes jau kalbame apie diviziją“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Žemaitaitis.
„Aušrietis“ aiškino, kad valstybė šiuo metu turėtų ne steigti diviziją, o susikoncentruoti į viešosios infrastruktūros vystymą ir pasirengimą priimti Vokietijos brigadą.
„Ar geriau žvirblis rankoje, ar briedis lankoje? Mano galva, žvirblis rankoje. (…) Apie diviziją reikia galvoti, reikia ruoštis (...), reikia daryti. Bet pirmiausia yra tai, kas yra aktualu dabar, ir brigada. Tai čia turime sukoncentruoti visų pinigų panaudojimą“, – pabrėžė jis.
„Nemuno aušros“ lyderis taip pat akcentavo, kad infrastruktūros vystymas yra ypač aktualus ir rengiantis priimti Vokietijos brigadą.
„Jeigu mes neturėsime bendros infrastruktūros, tai kur tie vokiečiai čia pas mus atvažiuos? Kur atvažiuos mūsų partneriai?“ – kėlė klausimus R. Žemaitaitis.
„Jeigu karininkai neturės galimybės atvykti į brigadą ir nebus sutvarkyti keliai, nebus sutvarkytas susisiekimas, tai aš niekaip nesuprantu, kam tada tie vokiečiai reikalingi Pilaitėje gyvenantys savo name, jeigu nepasieks jie poligono“, – pridūrė jis.
Teigia, kad finansavimas gynybai ateinančiais metais neturėtų viršyti 5 proc. nuo BVP
„Nemuno aušros“ pirmininkas taip pat mano, kad ateinančių metų gynybos biudžetas turėtų būti sumažintas ir neviršytų 5 proc. nuo BVP.
„Manau, kad bus pateikta dar pasiūlymų (...). Gynybos finansavimas turi būti ne didesnis nei 5 proc. (nuo BVP – ELTA)“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė R. Žemaitaitis.
„Aš manau, kad 0,38 proc. neturėtų būti numatomi virš, nes 2027–2028 metais mes turėsime didelę problemą su grąžinimu“, – sakė jis.
Politikas taip pat pabrėžė manąs, kad dalį šių lėšų yra būtina skirti šalies infrastruktūros gerinimui.
„Iš 5 proc. gynybai, 0,2–0,3 proc. turėtų būti skiriami ir mobilumui, vadinamajam mobilumo paketui“, – savo poziciją išsakė „aušriečių“ lyderis.
