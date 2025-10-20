Po ultimatumo Ž. Vaičiūnui – M. Sinkevičiaus žinia stoti į LSDP neskubantiems ministrams

Nors partija Ingos Ruginienės kabinete pageidautų matyti savo bendruomenės atstovus, M. Sinkevičius tvirtina, kad niekas politikų prievarta nevers įstoti į LSDP.
„Nėra gera praktika“: dėl nepartinių ministrų nepatenkinti LSDP nariai
Spalio pradžioje vykusioje LSDP taryboje M. Sinkevičius teigė manantis, kad susiklosčiusi praktika, kai socialdemokratams deleguotoms ministerijoms vadovauja nepartiniai žmonės, nėra tinkama. Todėl jis dar kartą ragino šiuo metu Vyriausybės kabinete dirbančius politikus prisijungti prie socialdemokratų bendruomenės.
„Mūsų organizacija per daug svarbi, per daug skaitlinga, jog tokia situacija išliktų ilgiau nei laikinas sprendimas. Todėl kviečiu kolegas, kurie dar nėra mūsų partijos bičiuliai, jungtis prie mūsų bendruomenės“, – tuomet sakė M. Sinkevičius.
Vėliau Eltai jis aiškino, kad LSDP gretose girdimas tam tikras nepasitenkinimas dėl nepartinių ministrų.
„Partijos nariai sako: mes, kaip politinė organizacija, dalyvaujame rinkimuose, agituojame, įtikinėjame rinkėjus, jie patiki mumis, mūsų programa, mūsų asmenybėmis, mūsų lyderiais. Ir tada būdami patys didžiausia, skaitlingiausia politinė jėga (...), gavę valdžią staiga pradedame ieškoti technokratų, profesionalų iš šono“, – vidinėmis partijos nuotaikomis dalijosi M. Sinkevičius.
„Partijos nariai sako – o ar mes padarėme viską, kad atrastume (kandidatus – ELTA) į mūsų iškovotas vietas, kad jose galėtų darbuotis mūsų partiečiai? Ir kartais taip atsitinka, kad gal net ir savo ilgamečių kolegų neprisimename, kai tos pozicijų dalybos vyksta, ir paskubame išsirinkti profesionalus iš šalies“, – pasakojo jis.
Be to, tęsė LSDP pirmininkas, Vyriausybėje dirbant nepartiniams socialdemokratų ministrams, jie ne visada jaučia politinės jėgos nuotaikas, geba atliepti aktualijas.
„Kartais atsitinka taip, kad žmonės, nedalyvaudami mūsų politinės organizacijos gyvenime, nežino, kas diskutuojama, kas sprendžiama, kur yra noras pasitempti, kur yra noras daryti kitokius sprendimus. Jie gaunasi lyg ir mūsų deleguoti, bet ne iš mūsų bendruomenės. Lyg ir atstovauja mūsų programą, mūsų vertybes, bet kartais partiečiams kyla klausimų, (...) kiek jie atspindi tą socialdemokratinę politinę darbotvarkę“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
Džiaugtųsi, jeigu Ž. Vaičiūnas prisijungtų prie LSDP
Kaip skelbta, LSDP ir „Nemuno aušrai“ sutarus dėl ministerijų mainų ir į energetikos ministrus pasiūlius Žygimanto Vaičiūno kandidatūrą, premjerė I. Ruginienė patvirtino – į ankstesnį Ministrų kabinetą Demokratų „Vardan Lietuvos“ deleguotam politikui buvo iškelta sąlyga tapti socialdemokratų partijos nariu.
Anksčiau Ž. Vaičiūnas teigė, kad stojimas į LSDP nėra „nei pirmaeilis, nei antraeilis klausimas“.
LSDP tarybos posėdyje jis taip pat žurnalistus informavo, kad dar netapo partijos nariu.
„Gal ne artimiausiomis dienomis, bet artimiausiais mėnesiais“, – tuomet sakė Ž. Vaičiūnas, paklaustas, kada tikėtis jo sprendimo dėl narystės LSDP.
Eltos kalbintas M. Sinkevičius teigė, kad dėl narystės LSDP su Ž. Vaičiūnu kalbėjosi ne tik premjerė, bet ir jis pats. Visgi, partijos pirmininkas pažymėjo, kad imperatyvaus įpareigojimo ministrui šiuo klausimu nėra.
„Mes kaip ir konstatavome, kad jokios skubos nėra, tiesiog ir prievartos nėra. Bet jeigu jis pageidautų ir norėtų, mes džiaugtumėmės, jeigu jis prisijungtų“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
M. Jakubauskienę kvietė į partiją, o su K. Budriu „nepalietė partiškumo temos“
Be Ž. Vaičiūno, I. Ruginienės Vyriausybėje dirba dar du socialdemokratų deleguoti nepartiniai ministrai – Užsienio reikalų ministerijai (URM) vadovaujantis Kęstutis Budrys bei sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
M. Sinkevičius Eltai teigė, kad kelis kartus kvietė M. Jakubauskienę prisijungti prie LSDP.
„Jokios prievartos ir spaudimo nebuvo, tiesiog sakiau – ministre, jeigu sugalvotumėte, aš mielai jums asmeniškai parašysiu rekomendaciją“, – sakė jis.
Tačiau pasiteiravus, ar kvietė į partiją ir K. Budrį, M. Sinkevičius aiškino, jog šiuo klausimu su ministru nebuvo kalbėję.
„Man atrodo, mes nepalietėme partiškumo temos. Bet ką mes tikrai susitarėme (...) – aš prašiau, kad ponas Budrys kaip minimum įsijungtų į partinės organizacijos veiklą nebūtinai būdamas partiniu“, – teigė Jonavos meras.
K. Budrys nesvarsto galimybės tapti LSDP nariu
Kaip Eltai teigė užsienio reikalų ministro K. Budrio atstovė spaudai Kristina Belikova, šalies diplomatijos vadovas nesvarsto stoti į LSDP. Taip pat, pasak jos, kitaip nei Ž. Vaičiūnas, K. Budrys reikalavimo prisijungti prie LSDP bendruomenės nėra sulaukęs.
„Tokio reikalavimo ministras nesulaukė. Šiuo metu galimybės tapti partijos nariu nesvarsto“, – į Eltos klausimus praėjusią savaitę atsakė K. Belikova.
M. Jakubauskienė neatsako, ar ketina prisijungti prie LSDP: dėkoja už kvietimą
Tuo metu M. Jakubauskienės patarėja Irmina Frolova-Milašienė Eltą informavo, kad ministrė nėra sulaukusi reikalavimo tapti LSDP nare. Tačiau, ar nesvarsto tokios galimybės – neatsakė.
„Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė nėra sulaukusi reikalavimų tapti LSDP nare, bet yra dėkinga už jos ir SAM politinės komandos narių pakvietimą prisijungti prie Lietuvos socialdemokratų“, – komentare raštu teigė I. Frolova-Milašienė.
Nors praktiką vadina ydinga, primygtinai stoti į LSDP nereikalaus
Ministrams neskubant ar net neketinant tapti LSDP nariais, M. Sinkevičius tvirtino, kad nereikalaus nė vieno iš Vyriausybės narių privalomai stoti į partiją.
„Aš kviečiu ir viešai esu tą daręs, kad tie mūsų kolegos – ir Marija, ir Kęstutis, ir Žygimantas – jungtųsi. Tai oficiali, normali mano pozicija. Bet aš tuo pačiu bandau pasakyti, kad tikrai nespausime ir nedarysime, kad „jeigu ne – tai tada kažkokios (pasekmės – ELTA)“, – akcentavo socialdemokratas.
„Aš norėčiau, kad jie, pažinę mūsų bendruomenę, rastų vidinį norą prisijungti prie mūsų organizacijos“, – tęsė jis.
Ir nors idealiu atveju norėtų, kad visi 9 LSDP deleguotų ministerijų vadovai būtų partijos nariai, M. Sinkevičius pripažino, kad „tokių atvejų gyvenime dažniausiai nebūna“.
ELTA primena, kad I. Ruginienės Vyriausybėje socialdemokratai yra atsakingi už 9 ministerijas. 6 iš jų – Finansų, Krašto apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo, Švietimo, mokslo ir sporto bei Vidaus reikalų ministerijoms – vadovauja LSDP priklausantys politikai.
Be to, spalio pradžioje LSDP taryba nutarė savo atsakomynėn iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją.
Mindaugas SinkevičiusLietuvos socialdemokratų partija (LSDP)Vyriausybė
