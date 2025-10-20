Lrytas Premium prenumerata tik
Socialdemokratų „blogasis policininkas“? Ką reiškia R. Žemaitaičio pareiškimas dėl gynybos

2025 m. spalio 20 d. 20:30
Valdančiosios koalicijos lyderiai ir prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį vėl turėjo aiškintis dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie gynybos finansavimą, mat R.Žemaitaitis teigė sieksiantis, kad kitąmet krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. BVP, divizijos vystymas turėtų būti atidėtas, o lėšos pirmiausiai nukreiptos Vokietijos brigados priėmimui.
