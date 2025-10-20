Socialdemokratų „blogasis policininkas“? Ką reiškia R. Žemaitaičio pareiškimas dėl gynybos
2025 m. spalio 20 d. 20:30
Lrytas Premium nariams
Valdančiosios koalicijos lyderiai ir prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį vėl turėjo aiškintis dėl „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimų apie gynybos finansavimą, mat R.Žemaitaitis teigė sieksiantis, kad kitąmet krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. BVP, divizijos vystymas turėtų būti atidėtas, o lėšos pirmiausiai nukreiptos Vokietijos brigados priėmimui.