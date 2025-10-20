Socialinės apsaugos ir darbo viceministru dirbs S. Davainis

Jis kuruos socialinio draudimo, pensijų, piniginės paramos, paramos būstui sritis.
S. Davainis yra dirbęs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės Socialinės veiklos skyriaus vadovu, taip pat Lietuvos Carite, Kauno kolegijos lektoriumi, kvalifikavimo komisijos nariu.
Jis taip pat buvo Studijų kokybės vertinimo centro, Socialinio darbo krypties tarptautinės ekspertų grupės nariu.
Ministrės J. Zailskienės komandą taip pat papildė patarėja ryšiams su Seimu Sandra Sejavičienė.
S. Sejavičienė turi darbo patirties viešajame sektoriuje, visuomeninėje veikloje. Ji yra dirbusi Seimo nario patarėja, taip pat vyresniąja bibliotekininke Alytaus rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.