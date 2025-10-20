VSAT: Baltarusijos pasienyje apgręžta 11 migrantų

Beveik trigubai daugiau tokių užsieniečių sekmadienį apgręžė Latvijos pareigūnai – 29 . Tuo metu Lenkijos pareigūnai skelbia šeštadienį apgręžę 44 neteisėtus užsieniečius, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
Pernai VSAT pareigūnai neleistinose vietose į Lietuvą iš Baltarusijos neleido įsibrauti 1002 asmenims, šiemet – 1377.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 24,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiainelegalūs migrantai
