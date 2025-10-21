A. Paulauskas: teismas pasakė, kad pareigūnas turi pareigą panaudoti ginklą, siekdamas apsiginti

„Tikrai vertinu teigiamai (Apeliacinio teismo sprendimą – ELTA). Tai yra be galo svarbus teismo sprendimas visai Lietuvos policijos bendruomenei ir, aš manau, Lietuvai, kaip valstybei, nes šiuo sprendimu formuojama be galo svarbi teismų praktika, kuri aiškiai pasako, kad policijos pareigūnas dažnu atveju turi net ne teisę, o pareigą panaudoti šaunamąjį ginklą, siekdamas apginti tiek save, tiek kitus asmenis nuo pavojingo kėsinimosi“, – žurnalistams teisme antradienį sakė A. Paulauskas.
Skundus atmetęs Apeliacinis teismas nutarė palikti išteisinamąjį nuosprendį agresyvią moterį nušovusio pareigūno D. Šerpyčio byloje.
A. Paulauskas, komentuodamas šį teismo sprendimą, kartojo, kad 2023 m. gruodį Vilniaus rajone, kai pareigūnui teko paleisti šūvius į agresyvią moterį, įvyko tragedija. Visgi, anot jo, teisėjų verdiktas byloje leis pareigūnams jaustis tarnyboje saugiau.
„Deja, gyvenimas yra toks, kad kartais policijos pareigūnai privalo panaudoti šaunamąjį ginklą ir teismas dar sykį pasisakė, kad tai buvo teisėtas panaudojimas. O tai reiškia, kad Lietuvos policijos bendruomenė gali atsidusti lengviau ir vykdami į tarnybą, būdami ginkluoti, jie tikrai jausis labiau užtikrinti ir saugomi įstatymų“, – dėstė policijos vadovas.
Kaip teigė A. Paulauskas, jei teismas būtų nusprendęs nuteisti D. Šerpytį, toks verdiktas būtų „įnešęs didžiulę sumaištį į pareigūnų darbą“.
„Mes ne kiekvieną dieną naudojame ginklą, bet, deja, dažni atvejai, kai jį tenka traukti ir ruoštis jį naudoti. Daug bendraujant su Lietuvos policijos bendruomene, tikrai girdėjau daug komentarų, kai pareigūnai sakė: „jeigu Darius Šerpytis bus nuteistas, mes, išvykdami į tarnybą, turbūt svarstysime, ar iš viso pasiimti ginklą, ar palikti jį ginklinėje, ir važiuoti patruliuoti, saugoti Lietuvos žmones, būnant neginkluotiems“, – dėstė policijos generalinis komisaras.
A. Paulauskas tvirtino gerbiantis prokuroro teisę D. Šerpyčio byloje kreiptis į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą. Pasak policijos vadovo, tokiu atveju bus tiesiog laukiama, kokią praktiką suformuotų kasacinis teismas.
Policijos generalinis komisaras neslėpė, kad peržvelgus 2023 m. gruodį moters nušovimu pasibaigusios įvyko vaizdo įrašus, galima konstatuoti, jog į įvykį reagavę pareigūnai padarė tam tikrų taktinių klaidų. Visgi, pasak A. Paulausko, šios klaidos nebuvo kritinės.
„Čia kaip ir krepšinio varžybose – pasižiūrėjus įrašą, visą laiką randame, ką padaryti tobuliau. Šiuo atveju, žinoma, peržiūrėjus visus įrašus, matomos tam tikros taktinės klaidos, kurias pareigūnai padarė. Mes to neslepiame, mes apie tai kalbame atvirai, bet tikrai tos klaidos nebuvo kritinės, ir fatalinės, ir tyčinės. Normalu, kuomet veikiant streso sąlygomis, kuomet veikiant neapibrėžtoje situacijoje, ne visą laiką pavyksta pasirinkti patį optimaliausią ir geriausią veikimo būdą. Tačiau bet kuriuo atveju suprantame, kad šaunamasis ginklas buvo panaudotas toje situacijoje kaip pati paskutinė, kraštutinė priemonė, išnaudojus visą turimą arsenalą“, – aiškino A. Paulauskas.
Viename iš nagrinėtoje byloje fiksuotų vaizdo įrašų girdima, kaip agresyvią moterį tramdę pareigūnai savo tarnybiniame automobilyje ieškojo skydo, tačiau paaiškėjo, kad jo nebuvo.
A. Paulauskas, reaguodamas į šią istorijos detalę, neslėpė, kad policijoje ieškoma papildomų lėšų, siekiant didinti investicijas į pareigūnų ekipiruotę. Visi, policijos vadovo teigimu, tenka pripažinti, jog kol kas dalis pareigūnų darbuojasi be skydų.
„Turime prisiminti, kad patruliuoja dešimtys ir šimtai eilinių policijos pareigūnų, kurie neturi tų skydų ir dažnu atveju vyks į iškvietimus, būdami apsaugoti šarvinių liemenių, specialiųjų priemonių ir tarnybinių ginklų. (...) Šiuo atveju ar skydas galėjo pakeisti baigtį (įvykio, kai pareigūnas nušovė moterį – ELTA), šiandien turbūt neturėtume tuo spekuliuoti ir spėlioti“, – svarstė A. Paulauskas.
Teismas paliko išteisinamąjį nuosprendį D. Šerpyčio byloje
ELTA primena, kad Apeliacinis teismas antradienį nutarė palikti išteisinamąjį nuosprendį moterį tarnybos metu nušovusiam sostinės pareigūnui D. Šerpyčiui.
Pirmosios instancijos teismas sausį nutraukė policininkui iškeltą bylą dėl žmogaus nužudymo tarnybos metu. D. Šerpytis buvo išteisintas ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba.
Šią teismo nutartį apeliacine tvarka apskundė ir prokuratūra, ir nušautos moters sūnus (nukentėjusieji). Šios bylos šalys prašė teismo pakeisti išteisinamąjį nuosprendį ir D. Šerpytį pripažinti kaltu dėl žmogaus nužudymo tarnybos metu ir piktnaudžiavimo tarnyba.
Kaip antradienį paskelbė bylą išnagrinėjusios Apeliacinio teismo teisėjų kolegijos pirmininkas Linas Šiukšta, prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundai atmesti, taigi, D. Šerpytis lieka išteisintas byloje.
Šis teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, jis gali būti kasacine tvarka skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
D. Šerpyčiui baudžiamoji byla buvo iškelta po 2023 m. gruodžio įvykių, kai jis tarnybos metu Vilniaus rajone nušovė agresyvią moterį.
ELTA primena, kad tragedija įvyko Vilniaus rajone. Gruodžio 12 dieną agresyvi, psichikos sutrikimų turėjusi 1972-aisiais gimusi moteris su kastuvu puolė ir aptalžė pas ją atvykusius medikus bei greitosios medicinos pagalbos automobilį, po to su peiliu puolė atvykusius policijos pareigūnus.
Pareigūnai įvairiais būdais bandė ją raminti, malšinti, bet moteris su peiliu puolė juos. Mėginant sutramdyti moterį naudota fizinė jėga, elektroimpulsinis prietaisas, dujos. Į moterį policininkas D. Šerpytis iš viso paleido penkis šūvius, po kurių ji mirė įvykio vietoje.
