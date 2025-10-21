D. Šakalienė: sprendimą jau priėmiau vakar

„Sprendimą aš priėmiau jau vakar“, – nurodė D.Šakalienė.
Ministrė nurodė nematanti galimybių toliau dirbti tokioje aplinkoje, kurioje nėra pasitikėjimo.
„Šiandien su prezidentu pasikalbėsiu, bet šiuo metu nematau jokių priežasčių, kurios galėtų pakeisti mano sprendimą. Nes tai yra politika, pasitikėjimas iš premjero ir partijos pirmininko pusės yra tie dalykai, kurie iš esmės lemia, ar gali būti deleguotas atlikti tam tikrą darbą“, – nurodė ji.
D.Šakalienė pakartojo, kad vienintelė priežastis ir motyvas, kurį ji turėjo likti šioje pozicijoje – tai užtikrinti, kad Lietuvos krašto gynyba būtų finansuojama tinkamai.
„Jeigu dvejus metus iš eilės turėsime didžiausią iki šiol buvusį gynybos biudžetą – tai jau labai gerai. Kokie bus vėliau padaryti darbai ir priimti sprendimai, matysime vėliau“, – kalbėjo ministrė.
„Visi suprantame, kad klausimas yra uždarytas. Ypač jeigu yra abejonės dėl skaidrumo, dėl kompetencijų, dėl klausimų, kurie yra esminiai tam, kad galėtum daryti savo darbą. Kai kalbame apie klausimus, kurie susiję su mano komanda ir su ministerijos darbuotojais apie tai, kas organizavo susitikimus, tai galiu pakartoti – neleisiu persekioti žmonių, pati to nedarysiu, nepriklausomai nuo to, ar aš dalyvavau organizuojant konkretų susitikimą, ar ne.
Jeigu kažkas buvo padaryta ne taip, tai aš, kaip ministras, atsakau už darbuotojus. Jeigu norima bausti mane – prašau, tikrai jokių problemų, bet bausti žmonių tikrai negalima šioje situacijoje“, – kalbėjo D.Šakalienė.
Ministrė taip pat sukritikavo I.Ruginienės sprendimą gynybos pramonės sritį iš Krašto apsaugos ministerijos perkelti Finansų bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų atsakomybėn.
„Taip pat nemanau, kad gynybos pramonė yra politinės sankcijos reikalas. Dėl to tikiuosi, kad bus diskusija. Galbūt, jei šias pareigas užims kitas ministras, ši sankcija bus atšaukta“, – kalbėjo ji.
Po to, kai Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) buvo surengtas neoficialus pokalbis su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu, pasak I.Ruginienės, buvo pateikti tikrovės neatitinkantys skaičiai apie gynybos finansavimą, premjerė pranešė, kad jos pasitikėjimas ministre sušlubavęs.
Tuo metu pati krašto apsaugos ministrė D.Šakalienė teigė, kad apie susitikimą ministerijoje nieko nežinojo, tačiau nurodė, kad iš pradžių gynybai buvo numatyta skirti tik 4,87 proc. BVP, be to, dalį šios sumos buvo planuojama skirti ne kariuomenės poreikiams.
Dovilė ŠakalienėKrašto apsaugos ministerija (KAM)Inga Ruginienė
