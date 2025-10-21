D. Šakalienės ir I. Ruginienės konflikto fone R. Žemaitaitis traukia dokumentus: paaiškinkite, kas čia per stebuklai

„Tai, kas įvyko Krašto apsaugos ministerijoje praėjusį antradienį, yra netoleruotina ir nepriimtina. Normalioje valstybėje, kur yra valdančioji dauguma, ne generolas (kariuomenės vadas – Lrytas) turi kištis į politikos formavimą ir ne generolai gali nurodinėti, kaip civiliai turi gyventi ir ką turi daryti. Krašto apsaugos ministrė D.Šakalienė turėjo žinoti, kas vyksta pas juos ministerijoje. Noriu tikėti, kad tie santykiai pasibaigs draugiškai ir išsiaiškins“, – taip apie ministerijoje surengtą pokalbį „ne spaudai“ kalbėjo R.Žemaitaitis.
Tačiau paklaustas, ar mato galimybes D.Šakalienei dirbti toliau, R.Žemaitaitis teigė, kad tai – socialdemokratų sprendimas.
„Visi žmonės anksčiau ar vėliau turi kažkokią galimybę dirbti. Jeigu dabar nukirsime visiems viską, tai greitai nė vieno nebus, kam dirbti. Bet tai yra jų partiniai reikalai, kaip partija jų viduje nuspręs, taip ir turėsime. Bet tai, kas įvyko, tai, mano galva, šiandien generolas, kariuomenės vadas R.Vaikšnoras turėtų atsistatydinti – tai būtų principinis dalykas, kuris pabaigtų šią konfliktinę situaciją. Būtent juo inspiruota ir viskas prasidėjo“, – tikino „aušriečių“ vedlys.
R.Žemaitaitis teigė specialiai atsinešęs dokumentus su skaičiais, kurie, anot jo, įrodo, jog iš pradžių iš tiesų buvo numatyta krašto apsaugai skirti mažiau negu vėliau pranešė premjerė Inga Ruginienė.
Dokumentuose, kuriuos žurnalistams parodė R.Žemaitaitis, buvo galima pamatyti tokius skaičius – 2026 metams gynybai numatyta skirti 5 proc. BVP, 2027 metams – 5 proc. BVP, o 2028 metais – 4,5 proc. BVP.
„Dabar man paaiškinkite, kaip čia stebuklingai atsiranda šios lentelės – nei koalicija, niekas nežino“, – apie galutinius skaičius kalbėjo „aušrietis“.
Tuomet jis parodė naująjį Finansų ministerijos dokumentą, kuriame – jau kiti skaičiai: 2026 metams – 5,38 proc., 2027 metams – 5,28, o 2028 metams – 5,01 proc. BVP.
„Laiko skirtumas (tarp šių dviejų Finansų ministerijos dokumentų – Lrytas) – para. Kaip jums atrodo, įdomiai?“ – žurnalistų klausė R.Žemaitaitis.
Tuo pačiu R.Žemaitaitis tikino, kad Seimo pirmininko Juozo Oleko kabinete koalicijos partneriai ir sutarė dėl 5 proc. BVP gynybai.
Dabar, anot jo, „aušriečiai“ aiškinasi, iš kur atsirado papildomi 0,38 proc. BVP gynybai. Visgi, nepaisant to, R.Žemaitaitis teigė, kad „Nemuno aušra“ palaikys ir 5,38 proc. BVP gynybai.
„Aš palaikysiu 5,38 proc. BVP, tegul duoda infrastruktūrai – tiltams, viadukams. Dar kartą kartoju: į Klaipėdos uostą bus atplukdomi tankai. Paruošta infrastruktūra? Mano žiniomis, nėra jos“, – aiškino R.Žemaitaitis.
Po to, kai Krašto apsaugos ministerijoje buvo surengtas neoficialus pokalbis su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu, pasak I.Ruginienės, buvo pateikti tikrovės neatitinkantys skaičiai apie gynybos finansavimą, premjerė pranešė, kad jos pasitikėjimas ministre sušlubavęs.
Tuo metu pati krašto apsaugos ministrė D.Šakalienė teigė, kad apie susitikimą ministerijoje nieko nežinojo, tačiau patvirtino, kad iš pradžių gynybai esą buvo numatyta skirti tik 4,87 proc. BVP, o dalį šios sumos buvo planuojama skirti ne kariuomenės poreikiams.
