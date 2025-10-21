Drama tęsiasi: G. Nausėda paprašė D. Šakalienės dar palaukti

Anot jo, G.Nausėda paprašė prašymo neteikti bent iki trečiadienio ryto, kai situacija bus aptarta ir su premjere Inga Ruginiene.
Pasak D.Matulionio, per beveik pusantros valandos trukusį susitikimą G.Nausėda su D.Šakaliene aptarė gynybos biudžetą – sutarta, kad jis privalo būti išlaikytas toks, kokį Vyriausybė ir pateikė, tai yra, 5,38 proc.
„Antras aspektas – ministrė yra parengusi atsistatydinimo pareiškimą, tačiau prezidentas paprašė jo neteikti, kol tai nebus aptarta su premjere rytoj ryte.
O koks bus sprendimas – priklausys nuo rytojaus pokalbio“, – nurodė G.Nausėdos patarėjas.
„Aš nežinau, kas gali pasikeisti. Turi būti pirmiausia dviejų svarbiausių žmonių sprendimas“, – pridūrė D.Matulionis.
D.Matulionio teigimu, premjerės nuomonę irgi reikia išklausyti, kadangi Krašto apsaugos ministerija yra viena iš svarbiausiųjų. Tad šioje vietoje, tvirtino jis, skubėjimas tikrai nėra pats geriausias sprendimas.
Pastarosiomis dienomis įtampa socialdemokratų viršūnėse buvo akivaizdi – kad po kilusio skandalo dėl gynybos finansavimo pasitikėjimas D.Šakaliene sušlubavęs, neslėpė ir premjerė I.Ruginienė, kritika ministrei taip pat skriejo iš socialdemokratų partijos pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus.
Kiek anksčiau antradienį D.Šakalienė patikino, jog svarsto trauktis iš pareigų.
„Sutarta su prezidentu, kad pareiškimo premjerei neįteiksiu nepasikalbėjusi su juo. Pareiškimo projektą aš turiu. Šiandien su prezidentu pasikalbėsiu“, – žurnalistams Seime teigė D.Šakalienė.
„Šiuo metu nematau jokių priežasčių, kurios galėtų pakeisti mano sprendimą. Pasitikėjimas iš premjero ir partijos pirmininko pusės yra tie dalykai, kurie lemia, ar gali būti deleguotas atlikti tam tikrą darbą“, – akcentavo ji.
„Nematau galimybių dirbti tokioje aplinkoje, kurioje nėra pasitikėjimo“, – pabrėžė ministrė.
Tokį sprendimą D.Šakalienė tikina priėmusi dar pirmadienį, tačiau apie jį norėjusi informuoti ministerijos komandą.
„Tą sprendimą aš priėmiau jau vakar. Man atrodo, vis tiek pagarbu yra pasikalbėti su komanda ir juos informuoti, nes būtų kažkaip netinkama, jeigu jie apie mano sprendimą trauktis sužinotų iš žiniasklaidos. Vis dėlto, tai yra žmonės, kurie atėjo patriotiškai dirbti, kai kurie paliko ženkliai geriau apmokamus darbus. Mes esame komanda ir komanda vis dėlto lemia darbo rezultatus“, – kalbėjo politikė.
„Mano komanda nevisai sutiko, kad neįmanoma tęsti darbo, bet supranta mano motyvus. Pasitikėjimas čia yra esminis“, – tikino ministrė.
Kas nutiko?
Primename, kad praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas M.Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.
Savo ruožtu pirmadienį su D.Šakaliene susitikusi premjerė I.Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą.
Be to, po susitikimo su ministre premjerė pranešė, kad iš nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos nebe KAM, o Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos.
Savo ruožtu D.Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto.
Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).