I. Ruginienė prakalbo apie pokalbį su kariuomenės vadu R. Vaikšnoru: mes vienas kitą supratome

2025 m. spalio 21 d. 13:39
Kilus viešoms diskusijoms dėl gynybos finansavimo, pirmadienį su kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru susitikusi premjerė Inga Ruginienė sako, kad atvirai ir pakankamai rimtai pasikalbėjo su generolu. Politikė tvirtina, kad pasitiki kariuomene, todėl žada dėti maksimalias pastangas, jog krašto apsaugos poreikiai būtų atliepti.
„Mes turėjome labai atvirą ir pakankamai rimtą pokalbį su kariuomenės vadu. Man atrodo, mes vienas kitą supratome. Aš jam deklaravau, kad aš gerbiu kariuomenės patirtį ir kompetencijas, kad tai yra labai svarbu. Dėl to, kalbant apie gynybos ir kariuomenės poreikius, absoliučiai pasitikiu kariuomene ir pasitikiu jų poreikių identifikavimu“, – antradienį Seime žurnalistams komentavo I. Ruginienė.
„Aiškiai nusiunčiau žinutę, kad tiems poreikiams, kurių jiems reikės, aš dėsiu maksimalias pastangas, kad tie poreikiai būtų išpildyti. Bet kartu ir labai norėčiau, kad kariuomenė dirbtų savo darbą, atliktų tiesiogines funkcijas ir ruoštųsi tai „X“ dienai ginti mus visus“, – akcentavo ministrė pirmininkė.
Vyriausybės vadovė su R. Vaikšnoru susitiko pirmadienį.
Kaip skelbta, kariuomenės vadas R. Vaikšnoras praėjusią savaitę LRT teigė girdėjęs, neva gynybai numatytas finansavimas nebus skirtas tik krašto apsaugos poreikiams. Jis tikino girdėjęs apie norą investuoti dalį lėšų kelių atnaujinimui, savivaldybių infrastruktūrai.
Pastarieji pareikšimai sulaukė socialdemokratų lyderių kritikos. Savo ruožtu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad kariuomenės vadas turėtų atsistatydinti.
Šeštadienį generolas sakė, kad įvyko nesusipratimas ir nesusikalbėjimas.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
