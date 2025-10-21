K. Vaitiekūnas: KAM savo nuožiūra gali skirti dalį gynybos biudžeto keliams finansuoti

2026-ųjų biudžete gynybai numatyta skirti 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
„Krašto apsaugos ministerija lėšas (5,38 proc. nuo BVP – ELTA) panaudos taip, kad užtikrintų mūsų saugumą.“, – žurnalistams Seime antradienį sakė K. Vaitiekūnas.
„Jeigu jie nuspręs, kad jiems reikalingas kelias kažkur ir jis reikalingas mūsų saugumui, jie galės nusitiesti tą kelią. Tas BVP yra deklaruojamas gynybai“, – pridūrė ministras.
Klausimų dėl to, kokia biudžeto lėšų dalis bus skirta tiesiai gynybai finansuoti, kilo paaiškėjus, kad dalį šių lėšų numatyta skirti infrastruktūrai.
Abejonių dėl to kilo opozicijai bei verslo atstovams, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras taip pat kritikavo sprendimus dalį lėšų krašto apsaugai suplanuoti skirti „trinkelėms“.
Dėl krašto apsaugos finansavimo taip pat kilo įtampų tarp premjerės Ingos Ruginienės ir krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės – Vyriausybės vadovė teigė, kad pasitikėjimas ministre yra susvyravęs.
Finansų ministras pabrėžė, kad nuo pat pradžių gynybai skirti planuota ne mažiau 5 proc. nuo BVP.
„Mes turėjome išties labai mažai laiko šito biudžeto suformavimui, biudžeto formavimo etape yra atnaujinami tam tikri skaičiai, priklausomai nuo mūsų atnaujinto ekonominės raidos scenarijaus, priklausomai nuo kitų makroekonominių duomenų. Tame procese buvo perskaičiuojama, buvo biudžete rasta didesnė (fiskalinė – ELTA) erdvė ir tas finansavimas nustatytas 5,38 proc.“ – aiškino K. Vaitiekūnas.
Valstybės biudžeto projektas Seime teikiamas antradienį.
ELTA primena, kad dalį gynybos asignavimų biudžete kitąmet sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – kitais metais ši suma sieks 700,3 mln. eurų.
Šis papildomas gynybos finansavimo instrumentas Seime patvirtintas pernai – į fondą nukreipiamos pajamos iš dalies pelno mokesčio, akcizų, gyventojų pajamų mokesčio (GPM) bei iki šių metų pabaigos galiojančio bankų solidarumo mokesčio.
Šiais metais krašto apsaugos finansavimas siekia virš 4 proc. nuo BVP.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
Per artimiausius metus surinkti papildomus 10–12 mlrd. eurų gynybai reikia norint suformuoti visus nacionalinės divizijos ir kitus kritinius kariuomenės operacinius pajėgumus.
