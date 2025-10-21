Lrytas Premium prenumerata tik
KT teisėju paskirtas J. Sabatauskas: jau „N“ kartų apie tai sakiau

2025 m. spalio 21 d. 16:43
Gailė Jaruševičiūtė-Mockuvienė
Paskirtasis Konstitucinio Teismo (KT) teisėjas, parlamentaras Julius Sabatauskas kartoja, kad naujosiose pareigose laikysis politinio neutralumo ir vadovausis tik teise.
„Aš jau „N“ kartų apie tai sakiau, aš visada esu neutralus, vadovaujuosi tik teise ir teisine sankloda“, – antradienį žurnalistams Seime sakė J. Sabatauskas.
Parlamentaras taip pat patikino, kad Seimo nario mandato atsisakyti dar neketina.
„Mandatą dėti tikrai dar anksti, nes dar nėra įgaliojimo veikti“, – sakė Seimo narys.
Seimas antardienį slaptu balsavimu paskyrė J. Sabatauską ir Artūrą Driuką KT teisėjais. Tuo metu prezidento teiktas Haroldas Šinkūnas nesulaukė pakankamai parlamentarų palaikymo.
Seimui pritarus parlamentaro J. Sabatausko kandidatūrai į KT teisėjus, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas teigia, jog opozicija dėl šio klausimo kreipsis į KT. Anot jo, J. Sabatauskas neatitinka reikalavimų – neturi tinkamo darbo stažo kaip teisininkas.
ELTA primena, kad Seimo pirmininko pasiūlytas J. Sabatauskas sukėlė nemažai aistrų opozicijos gretose. Jų vertinimu, siūlant parlamentarą į tokias pareigas KT yra politizuojamas. Tokią poziciją antradienį išsakė ir prezidentas G. Nausėda.
