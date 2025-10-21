M. Sinkevičius: D. Šakalienė antradienį lankysis pas G. Nausėdą

„Kiek žinau, šiandieną lankysis pas prezidentą. Tai, matyt, kad šis klausimas tikrai per šią savaitę gal net ir neišsispręs niekaip“, – antradienį žurnalistams Seime sakė M. Sinkevičius.
„Manau, kad prezidentas turbūt parodė iniciatyvą susitikti, pasiaiškinti situaciją tiesiai, ne iš žiniasklaidos, ne per aplinkui. Normali iniciatyva“, – teigė politikas.
Visgi socialdemokratų lyderis akcentuoja, kad būtent premjerė Inga Ruginienė gali spręsti, ar pasitiki Ministrų kabineto nariais.
„Vyriausybės pirmininkė, premjerė formuoja savo komandą ir ji sprendžia dėl pasitikėjimo savo kabineto nariais“, – pabrėžė jis.
Tačiau politikas pažymi, kad sprendimą dėl savo ateities gali priimti ir pati ministrė.
„Sprendimą gali priimti ir pati ministrė, ir premjerė. Joms ir reiktų adresuoti tuos klausimus“, – akcentavo jis.
Trečiadienį suplanuotas prezidento ir premjerės susitikimas
M. Sinkevičius taip pat informavo, kad trečiadienį prezidentas yra suplanavęs susitikimą ir su premjere.
„Prezidentas ir su premjere susitinka rytoj. Nemanau, kad vien tik dėl krašto apsaugos ministrės klausimų, manau, kad dėl platesnių klausimų. Tai natūralu, kad prezidentui rūpi. Ta sritis yra labai svarbi mūsų valstybei, todėl prezidentui turbūt norisi paklausti, išsiaiškinti, kas vyksta“, – sakė jis.
Šalies vadovo ir I. Ruginienės numatytą susitikimą Eltai patvirtino ir premjerės patarėjas Ingas Dobrovolskas.
Apie tai, kas galėtų pakeisti ministrę – nespekuliuoja
LSDP pirmininkas kol kas nenori spekuliuoti, kas galėtų pakeisti D. Šakalienę. Pasak jo, kol ministrė eina savo pareigas, svarstyti kitus scenarijus yra per anksti.
„Mes kol kas apie pakeitimą nekalbame, ministrė veikia, ji nesitraukia ir nėra patraukta. Tai kol kas šalia, greta veikiančio ministro pradėti kalbėti apie galimus asmenis, kurie ją pakeistų, aš manau, kad yra per anksti“, – teigė M. Sinkevičius.
„Kol kas ta situacija dabartinė – užšaldyta status quo situacija“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius pripažįsta, kad D. Šakalienė turi pasitikėjimą tiek visuomenėje, tiek ir partijos narių gretose.
„Ministrė turi pasitikėjimą ir partijos, ir, aš manau, visuomenės, daro daug reikalingų valstybės saugumui darbų, sprendžia klausimus ir tikrai yra aktyvi Vyriausybės narė. Bet, aišku, šiek tiek situaciją apkartino tos iniciatyvos pačios ministrės ar jos komandos“, – akcentavo politikas.
Visgi politikas pripažįsta, kad viešoje erdvėje atsirandanti vis nauja informacija rodo, kad „situacija turi pagreitį stiprėti ir eskaluotis“.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vyko neoficialus susitikimas su visuomenininkais ir žurnalistais, kurio metu esą tvirtinta, kad kitąmet gynybos biudžetas bus mažesnis, nei yra iš tikrųjų.
Tai sulaukė aštrios socialdemokratų lyderių kritikos. Partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikino, kad tokie susitikimai yra „keistas žanras“, o ministrė, jo vertinimu, elgiasi nekomandiškai.
Savo ruožtu pirmadienį su D. Šakaliene susitikusi premjerė Inga Ruginienė pareiškė, kad pasitikėjimas ministre yra sušlubavęs. Vyriausybės vadovė teigė, kad ministrė dar turės atsakyti į ne vieną susitikimo metu užduotą klausimą – ir ne tik apie KAM vykusį neoficialų susitikimą. Be to, po susitikimo su ministre premjerė pranešė, kad iš nuo šiol gynybos pramonės klausimus kuruos nebe KAM, o Ekonomikos ir inovacijų bei Finansų ministerijos.
Savo ruožtu D. Šakalienė tvirtino, kad įvyko nesusipratimas. Politikė aiškino nežinojusi, kad ministerijoje vyko neoficialus susitikimas dėl gynybos biudžeto. Be to, socialdemokratė žurnalistams aiškino, kad spalio pradžioje pateiktame pirminiame biudžeto projekte krašto apsaugai numatytas finansavimas išties buvo gerokai mažesnis ir nesiekė net 5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP).
Po pokalbio su premjere D. Šakalienė žadėjo įsivertinti, „ar yra įmanoma dirbti tokioje atmosferoje“.
